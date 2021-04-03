Топ луків під час локдауну: як здивувати домашніх і підняти настрій

Якщо взуття, то "апетитне" і стильне!

Домашнє взуття на карантині повинне бути в першу чергу зручним і комфортним, але можна поєднати приємне і корисне, та "поцупити" ідеї ще і кумедних варіантів.

Наприклад, тапочки-круасани. Таке апетитне взуття явно розвеселить домашніх і власника, а в оточуючих "слинки потечуть". Ідея тапочок-круасанів належить американському дизайнерові Крісті Майорнік, і вона вже відкрила передзамовлення на своє творіння.

Тапочки-круасани зручні та оригінальні (фото: instagram.com/christinamajorinc)

Ви давно мріяли про пару взуття від іменитого дизайнера, наприклад Bottega Veneta? Це можна легко зробити вдома, використавши пару упаковок... локшини швидкого приготування. І ось, мюлі готові, а оточуючі – регочуть від сміху.

Висока мода стала ближче (фото: instagram.com/gorgeserventi)

Одяг: у хід іде все!

Одяг – особливий пункт. Тут простір для фантазії просто безмежний, а у хід можуть піти всі підручні засоби. Черпаємо ідеї у тих, хто вже проявив креатив і продемонстрував свої дизайнерські таланти.

Вечірнє вбрання з... пакетів!

Так, австралійка Марні Халлін виявилася замкненою в готелі через режим самоізоляції через пандемію, і від нудьги створила сукню з пакетів і упаковок від їжі. Дівчина змушена була два тижні сидіти в номері по прильоту з Канади до Австралії, замовляла доставку і старанно збирала тару.

Двотижневий локдаун наштовхнув Марні на оригінальну ідею (фото: соцмережі)

Спробуйте повторити золотий корсет сукні з 43 паперових троянд, пофарбованих в золотисто-бежевий колір з допомогою кави, спідницю героїня зробила з прямокутних пакетів, які можна зім'яти для додання об'ємної текстури. Тепер справа за клейовим пістолетом або клейкою стрічкою! Ось такий лайфак від Марні, яка ніколи не захоплювалася дизайном одягу!

Куртка з упаковок від локшини і туфлі - з мішків з-під борошна

Ідея куртки з пакетів від локшини швидкого приготування від американки Путрі дуже сподобалася модницям. Дівчина не очікувала ажіотажу навколо свого карантинного творіння.

Путрі пустила в хід упаковки від їжі і навіть мішки цукру (фото: instagram.com/putrisamboda)

Путрі створює сумки, головні убори і навіть взуття і захисні маски з упаковки від китайської локшини, паперових пакетів з ресторанів швидкого харчування і навіть мішків з-під борошна. До речі, ідеями американського дизайнера-самоучки надихнулися тисячі і попросили її продавати свої оригінальні творіння. Бернмо на озброєння і намагаємося повторити!

Сумки для покупок - найкраща інвестиція в карантинну моду

У вас залишилися гарні пакети після онлайн-шопінгу? Їх теж можна пустити в справу, як Аріель Сідні. Під час карантину 22-річна американка вирішила навчитися шити і свій дизайнерський шлях розпочала з ... суконь з фірмових сумок одного із всесвітньо відомих маркетів. А далі пішло-поїхало: пакети з іменитих мас-маркетів перетворювалися в куртки, сукні, топи, штани і спідниці.

А ось і порада для тих, хто ризикне повторити: все починається з вирізання шматків з сумки або пакета. Після цього креативна дівчина зшиває їх разом і приміряє на собі, щоб перевірити розмір і посадку.