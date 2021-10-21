Топ-стиліст мейковер-шоу назвав речі, які терміново треба викинути з гардеробу

Майже у кожної дівчини є одяг, який вже вийшов із моди, але його не хочеться викидати. Як правильно вчинити, щоб ні про що не шкодувати, а надалі з легкістю розбирати свій гардероб?

Відповідь на це питання дав Юрій Царьов - топ-стиліст і ведучий мейковер-шоу "Я везу тобі красу", прем'єра якого відбудеться 25 жовтня о 10:30 на каналі "Україна".

Які речі треба викинути з гардероба прямо зараз

Речі на особливий випадок

За словами експерта, немає гіршого розчарування, ніж сукня, яка німим докором нагадує про те, що ваше чудове майбутнє ще не настало. Це завжди вказуватиме на те, що з вами щось не так. Тому сміливо прощайтеся з таким одягом.

Не тримайте наряди "на особливий випадок" (фото: pixabay.com)

Емоційна покупка

Є речі, які ми купуємо на емоціях. Однак вже вдома розуміємо, що новенький комбінезон або спідниця не підходять нам за характером або не відповідають нашому стилю.

"Це загравання в чужий образ. Ви думаєте: "Можливо, я захочу бути на вечірці ось такою: романтичною дівчиною або фатальною красунею!" - пояснив Юрій.

Але захід скасували або на party інший дрес-код, у вас змінився настрій, ви не бачите себе в цьому образі, тому такі речі лежать мертвим вантажем в гардеробі. Подаруйте їх подругам.

Емоційні покупки не варті місця у шафі (фото: pixabay.com)

Речі, відкладені на дачу

Є такі ситуації, коли вам необхідно одягти поношені речі. Наприклад, почався ремонт або ви їдете копати картоплю. На жаль, деякі люди носять старий та порваний одяг навіть вдома.

"Викидайте старі речі. Вдома ми ходимо так, щоб поважати та радувати себе. Потрібно виглядати привабливо не тільки в соціумі. Давайте повернемо культуру пристойної презентації себе. Це було завжди, але з часом багато хто з нас про це забув", - сказав ведучий.

Щодо інших речей, то якщо ви протягом року їх не надягали, тоді сміливо викидайте або віддайте на благодійність.

І ще одна порада: легко прощайтеся з джинсами-бойфрендами і велосипедками. Ці речі вже не актуальні, їх ніхто не носить.

Деякі речі треба викинути з гардероба прямо зараз (фото: pixabay.com)

Що відомо про шоу "Я везу тобі красу"

Участь у новому проєкті візьмуть українки, які зважилися кардинально змінити своє життя.

Всі героїні пройдуть складний шлях. Їм доведеться дізнатися, що ж вони робили не так і, на свій жах, усвідомити, наскільки різняться їхні уявлення про себе з думкою інших.

І ні у кого не вийде легко це прийняти. Але зате в результаті спільної роботи з Юрієм Царьовим кожна з героїнь неймовірно перетвориться. Але не в "усереднену красуню", а в кращу версію самої себе

Автори шоу хочуть не просто красиво переодягнути або нафарбувати героїнь, а допомогти кожній з них розібратися в собі та знайти той унікальний образ, який якнайкраще розкриє їхній внутрішній зміст.

Дівчатам на шоу "Я везу тобі красу" доведеться розібратися зі своїми страхами, прийняти рішення з чимось назавжди попрощатися та поглянути на себе по-новому.

Ведучий "Я везу тобі красу" Юрій Царьов (фото: прес-служба каналу "Україна")