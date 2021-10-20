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Тренди 2022: стиліст розповіла, як вибрати верхній одяг не на один сезон

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Середа 20 жовтня 2021 19:05
Тренди 2022: стиліст розповіла, як вибрати верхній одяг не на один сезон Дублянки, як і раніше, в тренді (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Осінь в розпалі, але багато хто все ще не визначився, який верхній одяг їм потрібен на найхолоднішу частину року: з листопада по лютий.

Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram розповіла, що в осінньо-зимовому сезоні 2021-2022 варто дотримуватися яскравих і стильних деталей, вони стануть маркерами актуальності. А також вона показала, як вибрати верхній одяг не на один сезон.

Тренди 2022: стиліст розповіла, як вибрати верхній одяг не на один сезонПальто і пуховики - завжди актуально (фото: instagram.com/hoskelsa)

Отже, говорячи про тренди, можна виділити наступні деталі і речі:

  • Комбінування фактур в одному виробі,
  • Фігурна стібка,
  • Акцентні рукава,
  • Яскраві кольорові шуби,
  • Вельвет,
  • Клітина,
  • Оверсайз-пуховики,
  • Пуховики в спортивному стилі,
  • Пальто максі.

При виборі верхнього одягу для сучасного гардеробу не на один сезон перевагу краще віддати класичному крою, що ніколи не застаріє. А урізноманітнити образ можна за допомогою аксесуарів.⠀

Уникайте цих помилок: стиліст показала, як носити шарф з верхнім одягом

Тренди 2021-2022: що купувати, що вже вийшло з моди

  • Шуба

Тренди 2022: стиліст розповіла, як вибрати верхній одяг не на один сезон

  • Пальто

Тренди 2022: стиліст розповіла, як вибрати верхній одяг не на один сезон

  • Пуховик

Тренди 2022: стиліст розповіла, як вибрати верхній одяг не на один сезон

З жилетом і об'ємним трикотажем: стиліст показала, як носити спідницю-плісе цієї осені

Тренди 2022: стиліст розповіла, як вибрати верхній одяг не на один сезон

  • Куртка

Тренди 2022: стиліст розповіла, як вибрати верхній одяг не на один сезонТренди 2022: стиліст розповіла, як вибрати верхній одяг не на один сезон

  • Кейп

Тренди 2022: стиліст розповіла, як вибрати верхній одяг не на один сезон

  • Дублянка

Тренди 2022: стиліст розповіла, як вибрати верхній одяг не на один сезон

  • Тренч

Тренди 2022: стиліст розповіла, як вибрати верхній одяг не на один сезон

  • Парка

Тренди 2022: стиліст розповіла, як вибрати верхній одяг не на один сезон

Яку верхній одяг вибрати на пізню осінь і зиму (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раніше Андре Тан розповів, що буде модно в 2022 році, занижена талія і сукні-футляри.

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