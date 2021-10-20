Тренди 2022: стиліст розповіла, як вибрати верхній одяг не на один сезон
Осінь в розпалі, але багато хто все ще не визначився, який верхній одяг їм потрібен на найхолоднішу частину року: з листопада по лютий.
Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram розповіла, що в осінньо-зимовому сезоні 2021-2022 варто дотримуватися яскравих і стильних деталей, вони стануть маркерами актуальності. А також вона показала, як вибрати верхній одяг не на один сезон.
Пальто і пуховики - завжди актуально (фото: instagram.com/hoskelsa)
Отже, говорячи про тренди, можна виділити наступні деталі і речі:
- Комбінування фактур в одному виробі,
- Фігурна стібка,
- Акцентні рукава,
- Яскраві кольорові шуби,
- Вельвет,
- Клітина,
- Оверсайз-пуховики,
- Пуховики в спортивному стилі,
- Пальто максі.
При виборі верхнього одягу для сучасного гардеробу не на один сезон перевагу краще віддати класичному крою, що ніколи не застаріє. А урізноманітнити образ можна за допомогою аксесуарів.⠀
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Тренди 2021-2022: що купувати, що вже вийшло з моди
- Шуба
- Пальто
- Пуховик
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- Куртка
- Кейп
- Дублянка
- Тренч
- Парка
Яку верхній одяг вибрати на пізню осінь і зиму (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
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