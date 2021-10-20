Тренди 2022: стиліст розповіла, як вибрати верхній одяг не на один сезон

Дублянки, як і раніше, в тренді (фото: instagram.com/hoskelsa)

Осінь в розпалі, але багато хто все ще не визначився, який верхній одяг їм потрібен на найхолоднішу частину року: з листопада по лютий.

Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram розповіла, що в осінньо-зимовому сезоні 2021-2022 варто дотримуватися яскравих і стильних деталей, вони стануть маркерами актуальності. А також вона показала, як вибрати верхній одяг не на один сезон.

Пальто і пуховики - завжди актуально (фото: instagram.com/hoskelsa) Отже, говорячи про тренди, можна виділити наступні деталі і речі: Комбінування фактур в одному виробі,

Фігурна стібка,

Акцентні рукава,

Яскраві кольорові шуби,

Вельвет,

Клітина,

Оверсайз-пуховики,

Пуховики в спортивному стилі,

Пальто максі. При виборі верхнього одягу для сучасного гардеробу не на один сезон перевагу краще віддати класичному крою, що ніколи не застаріє. А урізноманітнити образ можна за допомогою аксесуарів.⠀ Уникайте цих помилок: стиліст показала, як носити шарф з верхнім одягом Тренди 2021-2022: що купувати, що вже вийшло з моди Шуба Пальто Пуховик З жилетом і об'ємним трикотажем: стиліст показала, як носити спідницю-плісе цієї осені Куртка Кейп Дублянка Тренч Парка Яку верхній одяг вибрати на пізню осінь і зиму (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)