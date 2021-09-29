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Замість тренча: 5 модних варіантів плащів, які вибирають зірки цієї осені

Автор: Ольга Турчанікова

Тренч - мабуть, найпопулярніша річ в осінніх гардеробах. Але в цьому році предмет стильних луків, що полюбився буквально всім, можна сміливо замінити іншими моделями плащів.

Ми зібрали найефектніші образи, які демонструють зірки на просторах Instagram.

Тренч, особливо бежевий, вже асоціюється у нас з першими прохолодними днями і наймоднішими осінніми образами. Але останнім часом зірки, здається, трохи втомилися від них, вибираючи різноманітність. Пропонуємо топ-5 стильних варіантів плащів, які будуть виглядати не гірше тренчей.

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі Дженнер обожнює образи full leather. Але цей білий плащ буде мати гарний вигляд і з іншими речами.

Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім Кардашьян - ще одна любителька шкіряних речей, яка демонструє, як стильно і жіночно виглядає модель чорного кольору до п'ят.

Ельза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)

Шведська модель Ельза Хоск вибрала варіан з принтом пітона, який одягла прямо на голе тіло в якості сукні. Сміливо, але з одягом буде твиглядати не гірше. Такий плащ буде відмінно підкреслювати талію і довжину ніг.

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Знаменита модель показала, що чорний тренч - не гірше бежевого. А якщо врахувати, що більшість дівчат вибирають перший варіант, то це ще й відмінний шанс виділитися.

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Кендалл Дженнер знайшла оригінальний варіант - щось середнє між піджаком-оверсайз і плащем з великими кишенями. Виглядає стильно і незвично.

Раніше ми писали, яке взуття обираю зірки цієї осені.

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Кім КардашянКайли ДженнерКендалл ДженнерІрина ШейкШоу-бізнесМодні тренди