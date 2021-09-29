UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вместо тренча: 5 модных вариантов плащей, которые выбирают звезды этой осенью

Автор: Ольга Турчаникова

Тренч - пожалуй, самая популярная вещь в осенних гардеробах. Но в этом году полюбившийся всем предмет стильных луков можно смело заменить другими моделями плащей.

Мы собрали самые эффектные образы, которые демонстрируют звезды на просторах Instagram.

Тренч, особенно бежевый, уже ассоциируется у нас с первыми прохладными днями и самыми модными осенними образами. Но в последнее время звезды, похоже, слегка устали от них, выбирая разнообразие. Предлагаем топ-5 стильных вариантов плащей, которые будут смотреться не хуже тренчей.

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли Дженнер обожает образы full leather. Но этот белый плащ будет отлично смотреться и с другими вещами.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким Кардашьян - еще одна любительница кожаных вещей, которая демонстрирует, как стильно и женственно смотрится модель черного цвета до пят.

Эльза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)

Шведская модель Эльза Хоск выбрала вариан с принтом питона, который надела прямо на голое тело в качестве платья. Смело, но с одеждой будет смотреться не хуже. Такой плащ будет отлично подчеркивать талию и длину ног.

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Знаменитая модель показала, что черный тренч - не хуже бежевого. А если учесть, что большинство девушек выбирают первый вариант, то это еще и отличный шанс выделиться.

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Кендалл Дженнер нашла оригинальный вариант - нечто среднее между пиджаком-оверсайз и плащом с крупными карманами. Смотрится стильно и необычно.

Ранее мы писали, какую обувь выбираю звезды этой осенью.

Читайте LITE в Google News
Ким КардашьянКайли ДженнерКендалл ДженнерИрина ШейкШоу-бизнесМодные тренды