ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В тренде яркие цвета: стилист рассказала, как модно красить глаза осенью

Новина українською →
Среда 29 сентября 2021 19:01
В тренде яркие цвета: стилист рассказала, как модно красить глаза осенью Чем ярче - тем лучше (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Тренды макияжа на осень 2021 - это яркие цвета и акцент на глазах.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Файила Кадырова. Она показала, как красить глаза этой осенью.

Если вы наблюдаете за тенденциями в fashion и beauty-сферах, регулярно просматриваете фотоотчеты с красных дорожек, то наверняка, не могли не заметить, какое место последние пару сезонов отдается макияжу глаз. Сегодня именно глаза должны быть акцентом / точкой притяжения в портретной зоне.

В тренде яркие цвета: стилист рассказала, как модно красить глаза осеньюАкцент - на глаза, красок не жалеть! (фото: instagram.com/hoskelsa)

Топ лучших образов: стилист показала, с чем носить грубые ботинки осенью

Ниже наглядно продемонстрировала несколько актуальных трендов. На самом деле, их великое множество. Самое главное, что нужно отметить, балом нынче правит цвет, не только в одежде, но и макияже. Поэтому любителям минимализма придется набраться сил и "терпеть" все это буйство красок рядом с собой, как минимум, несколько лет.

Как стильно накрасить глаза этой осенью

  • Выберите один яркий цвет теней - нарисуйте стрелки, вуаля!

В тренде яркие цвета: стилист рассказала, как модно красить глаза осенью

  • Все цвета палетки с тенями - на ваших глазах!

В тренде яркие цвета: стилист рассказала, как модно красить глаза осенью

  • Нежная лаванда подойдет и блондинкам, и брюнеткам.

В тренде яркие цвета: стилист рассказала, как модно красить глаза осенью

  • Сместите стрелку с верхнего века на нижнее.

В тренде яркие цвета: стилист рассказала, как модно красить глаза осенью

  • Яркие, желательно, жидкие тени, плюс подводка.

В тренде яркие цвета: стилист рассказала, как модно красить глаза осенью

  • Нарисуйте тенями "крылья" - такой тренд не пропустила практически ни одна звезда соцсетей.

В тренде яркие цвета: стилист рассказала, как модно красить глаза осенью

Как накрасить глаза этой осенью (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист показала топ-7 самых модных сумок на эту осень.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Стало известно, кто в Украине чаще всего умирает от COVID-19
Стало известно, кто в Украине чаще всего умирает от COVID-19