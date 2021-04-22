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Кольорова косуха: як носити шкіряну куртку, якщо вона не чорна

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 20:06
Кольорова косуха: як носити шкіряну куртку, якщо вона не чорна Косуха не зобов'язана бути чорною (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Шкіряна куртка не повинна бути чорною. Та й курткою єдиною шкіряний гардероб не обмежується. Особливо - враховуючи те, що це ця фактура - глобальний тренд вже не перший сезон і здавати позиції він не збирається. ⁣⁣

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.⁣⁣⠀

Яка шкіра в тренді в новому сезоні? Натуральна або еко буде ваша куртка, не має значення, вибирайте за смаком і по бюджету, порадила Тетяна.

"У чому секрет шкіри як "модного" матеріалу? Характерність (додає стильного перцю в образ) + можливість гри на різниці фактур. Шкіра відмінно дружить з шерстю, шовком, денімом, твідом, мереживом. Поєднайте будь-який звичний матеріал зі шкірою - і образ стане цікавішим! А якщо ще й кольору додати - то взагалі!", - написала Волкова.

Як поєднувати кольорову "шкірянку" з іншими речами

1. Складні і контрастні поєднання.Кольорова косуха: як носити шкіряну куртку, якщо вона не чорна

2. Карамель плюс блакитний - незвичайне, що впадає в очі, поєднання.Кольорова косуха: як носити шкіряну куртку, якщо вона не чорна

3. Монохромний образ.

Кольорова косуха: як носити шкіряну куртку, якщо вона не чорна

4. Свіже поєднання - кольорова шкіра і білий колір.

Кольорова косуха: як носити шкіряну куртку, якщо вона не чорна

5. Кольорові шкіряні вироби дружать з джинсовими речами.

Кольорова косуха: як носити шкіряну куртку, якщо вона не чорна

6. Кольорова шкіра з... іншими кольоровими шкіряними речами - на другому фото.

Кольорова косуха: як носити шкіряну куртку, якщо вона не чорна

7. Натуральна колірна палітра.

Кольорова косуха: як носити шкіряну куртку, якщо вона не чорна

8. Кольорова шкіра в поєднанні з сірим і чорним.

Кольорова косуха: як носити шкіряну куртку, якщо вона не чорна

Кольорова шкіра відмінно поєднується з будь-яким одягом (фото: instagram.com/tatvolkova)

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