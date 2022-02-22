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Український бренд створив унікальні парки для полярників

Автор: Ольга Турчанікова

Бренд IENKI IENKI розробив унікальну колекцію верхнього одягу для команди Української антарктичної станції "Академік Вернадський" – Antarctic Expedition Parka.

Колаборація – реалізація нової програми бренду Advanced Research, мета якої – вивчення і подальше використання новітніх технологій для виконання нестандартних завдань в складних погодних умовах.

Трудомісткий процес створення парків зайняв півроку. За цей період команда бренду тісно співпрацювала з полярниками, вивчаючи їх досвід перебування в Антарктиці. Оскільки учасники експедицій живуть і працюють у суворих погодних умовах (низька температура, постійна вологість, сніг та дощ, бризки крижаної води, які супроводжують працівників на тривалих виїздах на човнах), їм необхідне якісне екіпірування.

Учасники 27-ї Української антарктичної експедиції аенкі IENKI (фото: instagram.com/ienki_ienki)

Парка Antarctic Expedition готова захистити свого володаря від всіх перерахованих вище негараздів. Зовнішня її частина виконана з технічної тканини з поліефірного мікроволокна від італійської текстильної фабрикою Majocchi. Усередині моделі – багатошаровий пуховий утеплювач, оброблений гідроскопічним складом. А між внутрішнім і зовнішнім шарами вшита водонепроникна, вітрозахисна і дихаюча мембрана.

До того ж парки вийшли стильними: яскраво-червоні моделі доповнені блакитними нашивками та хутряною окантовкою на капюшонах.

Моделі вийшли комфортні і стильні (фото: instagram.com/ienki_ienki)

Для зйомки колаборації IENKI IENKI і НАНЦ був запрошений український фотограф Саша Маслов, який вже 10 років живе в Нью-Йорку і прославився документальними фотопроектами "Ветерани" і "Ukrainian Railroad Ladies".

Героями фотосесії стали члени екіпажу криголама "Ноосфера", який вперше доставить учасників експедиції в Антарктиду під українським прапором. У березні вся партія верхнього одягу IENKI відправиться в Чилі, а звідти – на станцію "Академік Вернадський".

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