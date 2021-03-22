RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє, з чим носити наймодніші босоніжки сезону

Автор: Lite

Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала новий стильний весняний образ, де використала кілька трендових елементів. Заодно модель і бізнесвумен продемонструвала свою нову колекцію взуття.

Фото з'явилися на сторінці Роузі Instagram.

У своєму новому аутфіті Роузі Хантінгтон-Уайтлі віддала перевагу світлим тонам. Вона одягла світло-сірий подовжений тренч, а також трикотажний костюм: сукню та штани з розрізами внизу, що створило ефект кльошу. На цьому тлі особливо добре виділялося взуття: босоніжки пісочного відтінку на шпильці з модним вже котрий сезон квадратним носком і вставками з леопардовим принтом. Така модель незамінна в літньому гардеробі будь-якої модниці, надихаємося!

Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала пару стильних образів на весну (фото: instagram.com/rosiehw)

Своє розкішне волосся Роузі витягла, уклавши на прямий проділ. А в макіяжі використовувала цього разу приглушені відтінки, які відмінно поєднувалися зі стилем всього образу.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі порадувала новою колаборацією (фото: instagram.com/rosiehw)

Також кохана Джейсона Стетхема показала ще один лук. Ікона стилю одягла брючний костюм благородного відтінку, який доповнила білим топом і такого ж кольору босоніжками на шпильці з квадратним носком.

"Вона тут! Моя перша колекція взуття у співпраці з @giacouturefirenze. Я розробила чотири ексклюзивних стилі, поєднуючи сучасні силуети з природними текстурами і матеріалами, такими як дерево радіка, замша і плетена шкіра. Кожна пара виготовлена в Італії і стане прекрасним доповненням будь-якого весняно-літнього гардеробу", - поділилася натхненна новим проектом зірка.

Раніше Роузі показала, як носити костюм-тройку навесні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України модамодельтрендРоузі Хантінгтон-Уайтлі
Читайте також
5 порад, які допоможуть вам знайти свій стиль в одязі
Ідеально на весну: Белла Хадід похвалилася витонченою фігурою в стильному джинсовому костюмі
Прогноз погоди