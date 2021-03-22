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Уроки стиля: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует, с чем носить самые модные босоножки сезона

Автор: Lite

Роузи Хантингтон-Уайтли показала новый стильный весенний образ, где использовала несколько трендовых элементов. Заодно модель и бизнесвумен продемонстрировала свою новую коллекцию обуви.

Фото появились на странице Роузи в Instagram.

В своем новом аутфите Роузи Хантингтон-Уайтли отдала предпочтение светлым тонам. Она надела светло-серый удлиненный тренч, а также трикотажный костюм: платье и леггинсы с разрезами внизу, что создало эффект клеша. На этом фоне особенно хорошо выделялась обувь: босоножки песочного оттенка на шпильке с модным уже который сезон квадратным носком и вставками с леопардовым принтом. Такая модель незаменима в летнем гардеробе любой модницы, вдохновляемся!

Роузи Хантингтон-Уайтли показала пару стильных образов на весну (фото: instagram.com/rosiehw)

Свои роскошные волосы Роузи вытянула, уложив на прямой пробор. А в макияже использовала в этот раз приглушенные оттенки, которые отлично сочетались со стилем всего образа.

Роузи Хантингтон-Уайтли порадовала новой коллаборацией (фото: instagram.com/rosiehw)

Также возлюбленная Джейсона Стетхэма показала еще один лук. Икона стиля надела брючный костюм в благородном оттенке, который дополнила белым топом и такого же цвета босоножки на шпильке с квадратным носком.

"Она здесь! Моя самая первая коллекция обуви в сотрудничестве с @giacouturefirenze. Я разработала четыре эксклюзивных стиля, сочетая современные силуэты с естественными текстурами и материалами, такими как дерево радика, замша и плетеная кожа. Каждая пара изготовлена вручную в Италии и станет прекрасным дополнением любого весенне-летнего гардероба", - поделилась вдохновленная новым проектом звезда.

Ранее Роузи показала, как носить костюм-тройку этой весной.

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Новости Украины модамодельтрендРоузи Хантингтон-Уайтли
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