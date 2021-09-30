У велосипедках і топі: 46-річна Єва Лонгорія показала результат своїх спортивних тренувань
Єва Лонгорія обожнює активний спосіб життя. 46-річна знаменитість не упускає можливості потренуватися в спортзалі, пострибати на батуті або відправитися на пілатес. І результати не змушують себе чекати.
Кілька годин тому активна матуся показала нове фото з сином, але всі шанувальники також не могли відвести очей від її витонченої фігури.
Єва йде за руку з сином Санті, якому в цьому році виповнилося 3 роки, до літака. Як видно, сім'я вибралася в подорож. Зіркова мама одягнена в чорні велосипедки і топ, які підкреслили її підтягнуту фігуру. Доповнили вбрання чорна бейсболка і кеди. Виглядає знаменитість відмінно, чим тут же привернула увагу фанатів. Пружні сідниці, тонка талія, стрункі ноги - все це неймовірно порадувало її фоловерів. Вони відзначили, що Єва - їх найкращий мотиватор.
Єва Лонгорія з сином (фото: instagram.com/evalongoria)
Санті Лонгорія одягла в чорний трикотажний костюмчик і білі кросівки. Також малюк прихопив з собою місткий рюкзак.
"Я поїду з тобою куди завгодно", - написала Єва під знімком, розчуливши фанатів.
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