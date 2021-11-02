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Ці речі та аксесуари трендового кольору осені допоможуть тобі стати іконою стилю

Автор: Тетяна Турчанікова

При виборі трендових нарядів на холодний сезон 2021-2022 варто звертати увагу не тільки на їх крій, а й на колір. Наприклад, якщо ви прийдете на вечірку в тренчі кольору жабеня Керміта, успіху вам не минути!

Все тому, що зелений - найтрендовіший колір цього холодного сезону. Як розповіли експерти metro.co.uk, цей колір підходить практично кожному, головне - знайти свій відтінок.

Зелений можна поєднувати з іншими квітами, можна носити монохромний образ (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Цей сміливий, яскравий і виразний колір - те, що всім просто необхідно в похмурі і темні дні в кінці осені і взимку в наших широтах.

Як носити зелений? Стилісти пропонують одягатися як в монохромні образи, так і змішувати і поєднувати всі відтінки зеленого з іншими кольорами. Тож покопайтеся в своєму гардеробі, раптом там зачекалися своєї черги давно забуті зелені речі? Якщо ні - нижче "шпаргалка": на що варто полювати із зелених речей в шопінг молі.

Топ-9 зелених речей на осінь 2021

  • Зелене плаття, звичайно, носити таке варто під пальто або пуховик.

Сукня (фото: Monki)

  • Сережки-квіти з полімерної глини або будь-який інший аксесуар яскраво-зеленого кольору врятує ваш настрій за лічені секунди.

Сережки-квіти (фото: Etsy)

  • Комбінезон - особливо актуально носити його з в'язаним жилетом!

Комбінезон (фото: House of Sunny)

  • Укорочений світшот - носити такий стилісти рекомендують разом з трендовою бейсболкою, подвійний модний удар!

Світшот (фото: ASOS)

  • Светр з коміром - і тепло, і модно!

Светр (фото: Kitri)

  • Шуба зі штучного хутра не здає свої позиції, якщо вона ще буде і зеленою, вважайте, ви на модній хвилі!

Шуба (фото: Hurr)

  • Зелений колір миттєво робить з оверсайз - пальто і тренча трендові речі, не прогадаєте!

Пальто (фото: Zara)

  • Спідниця, особливо зелений вигідно виглядає в поєднанні з рожевим.

Спідниця (фото: Lazy Oaf)

  • Панама або будь-який інший головний убір.

Головний убір (фото: Kiwi & Co)

Раніше стиліст показала найбільш трендові стрижки осені 2021.

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