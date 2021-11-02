Ці речі та аксесуари трендового кольору осені допоможуть тобі стати іконою стилю

При виборі трендових нарядів на холодний сезон 2021-2022 варто звертати увагу не тільки на їх крій, а й на колір. Наприклад, якщо ви прийдете на вечірку в тренчі кольору жабеня Керміта, успіху вам не минути!
Все тому, що зелений - найтрендовіший колір цього холодного сезону. Як розповіли експерти metro.co.uk, цей колір підходить практично кожному, головне - знайти свій відтінок.
Цей сміливий, яскравий і виразний колір - те, що всім просто необхідно в похмурі і темні дні в кінці осені і взимку в наших широтах.
Як носити зелений? Стилісти пропонують одягатися як в монохромні образи, так і змішувати і поєднувати всі відтінки зеленого з іншими кольорами. Тож покопайтеся в своєму гардеробі, раптом там зачекалися своєї черги давно забуті зелені речі? Якщо ні - нижче "шпаргалка": на що варто полювати із зелених речей в шопінг молі.
Сукня (фото: Monki)
Сережки-квіти (фото: Etsy)
Комбінезон (фото: House of Sunny)
Світшот (фото: ASOS)
Светр (фото: Kitri)
Шуба (фото: Hurr)
Пальто (фото: Zara)
Спідниця (фото: Lazy Oaf)
Головний убір (фото: Kiwi & Co)
Раніше стиліст показала найбільш трендові стрижки осені 2021.