Эти вещи и аксессуары трендового цвета осени помогут тебе стать иконой стиля

При выборе трендовых нарядов на холодный сезон 2021-2022 стоит обращать внимание не только на их крой, а и на цвет. Например, если вы придете на вечеринку в тренче цвета лягушонка Кермита, успеха вам не миновать!
Все потому, что зеленый - самый трендовый цвет этого холодного сезона. Как рассказали эксперты metro.co.uk, этот цвет подходит практически каждому, главное - найти свой оттенок.
Этот смелый, яркий и выразительный цвет - то, что всем просто необходимо в мрачные и темные деньки в конце осени и зимой в наших широтах.
Как носить зеленый? Стилисты предлагают облачаться как в монохромные образы, так и смешивать и сочетать все оттенки зеленого с другими цветами. Так что покопайтесь в своем гардеробе, вдруг там заждались своего череда давно забытые зеленые вещи? Если нет - ниже "шпаргалка": на что охотиться в шопинг моле из зеленых вещей.
Платье (фото: Monki)
Серьги-цветы (фото: Etsy)
Комбинезон (фото: House of Sunny)
Свитшот (фото: ASOS)
Свитер (фото: Kitri)
Шуба (фото: Hurr)
Пальто (фото: Zara)
Юбка (фото: Lazy Oaf)
Головной убор (фото: Kiwi & Co)
Раньше стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021.