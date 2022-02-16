Водолазка і діамантове намисто: Моніка Белуччі прикрасила нову обкладинку Harper's Bazaar

На свіжій обкладинці журналу одна з найкрасивіших жінок планети з'явилася у вишуканих і лаконічних образах.

У номера – відразу дві обкладинки: на першій Белуччі позує в обтягуючій сукні Alaia з капюшоном, на другій – у водолазці від Dolce&Gabbana, прикрашеної діамантовим намистом.

Час налаштовуватися на весну (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Номер присвячений жінкам, в матеріалі Моніка нагадала про те, як важливо знаходити час тільки для себе, щоб наповнитися силами. Саме такі моменти дозволяють знаменитості залишатися самою собою і дарувати любов рідним.