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Без них не можна виходити з дому: Андре Тан показав наймодніше взуття на осінь

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Вівторок 07 вересня 2021 20:09
Без них не можна виходити з дому: Андре Тан показав наймодніше взуття на осінь Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Тетяна Турчанікова

Взуття багато, а ось модна з усього розмаїття - далеко не кожна пара. Які вони, хітяри взуття осінь 2021?

Про це у своєму Instagram розповіла український дизайнер Андре Тан.

Напевно, щось з перерахованого нижче стане вашим фаворитом цієї осені і навіть взимку-деякі моделі чобіт. І пам'ятайте: чоботи-це ліки. А на ліках не економлять!

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Яке взуття купити на осінь і зиму

  • Туфлі Мері Джейн

Човники або балетки з перетинкою прекрасно поєднуються з лаконічними або навіть мінімалістичними нарядами і додають образу завершеності. Виглядає жіночно і дуже свіжо.

Без них не можна виходити з дому: Андре Тан показав наймодніше взуття на осінь

  • Ботфорти "друга шкіра"

Скажу чесно, без них в цьому сезоні не можна виходити з дому. Складаючи образи, не забувайте про гармонію - вибирайте до яскравих і сміливих ботфортів нейтральні тони і лаконічні фасони.

Без них не можна виходити з дому: Андре Тан показав наймодніше взуття на осінь

  • Козацтво

Актуальні всі варіанти: на підборах, без каблука, кольорові, довгі і короткі. Додадуть Вашому образу кантрі або навіть бохо стилю. Моє улюблене поєднання - з жіночними сукнями. Спробуйте!

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Без них не можна виходити з дому: Андре Тан показав наймодніше взуття на осінь

  • Чоботи або черевики на шнурівці

Маскулінна нотка цього взуття прекрасно поєднується з жіночними елементами (спідниці, повітряні сукні, квіткові принти, блузи з рукавами-ліхтариками).

Без них не можна виходити з дому: Андре Тан показав наймодніше взуття на осінь

  • Чоботи-слоучи

Прекрасна знахідка для тих, хто не любить оверсайз, але хоче додати обсяг і фактуру в образ. Будьте обережні, візуально розширюють ногу. Поєднуйте з нижнім одягом довжини нижче колін.

Без них не можна виходити з дому: Андре Тан показав наймодніше взуття на осіньЯке взуття купити на осінь 2021 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Раніше стиліст показала топ-5 незвичайних зачісок на осінь.

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