Поза часом і модою: стиліст показала топ-6 суконь, які актуальні завжди

Зайнялися чищенням шафи і вирішили позбутися від усіх речей, які вже не актуальні? Для початку варто перевірити, чи немає серед одягу, який ви зібралися викинути, чогось поза модою і часом, що ще може стати в нагоді. Наприклад, сукні в дусі Мерилін Монро.
Стиліст файлу Кадирова в своєму Instagram показала топ-6 моделей суконь, яких не стосуються ні тренди, ні час.
Таке плаття є актуальним вже більше 70 років (фото: instagram.com/ratandboa)
Топ-6 моделей суконь, які не виходять з моди
Сукня-светр - найактуальніший вибір для тих, хто хоче залишатися жіночною навіть в холоди.
Сукня на запАх - дозволяє коригувати форми.
Сукня в білизняному стилі - актуально останні років 70 (згадаємо легендарну Мерилін Монро).
Сукня-піджак - ефектне рішення для урочистих подій.
Сукня А-силуету - у ньому хизуються короновані особи, подружжя президентів і успішні бізнес-леді.
Сукня-футляр - завжди тримається відокремлено від трендів і ніколи не піддається на провокації дизайнерів. Було, є і буде актуально завжди.
Сукні, які не виходять з моди (фото: instagram.com/faila_spb)