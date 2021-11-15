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Поза часом і модою: стиліст показала топ-6 суконь, які актуальні завжди

Автор: Тетяна Турчанікова

Зайнялися чищенням шафи і вирішили позбутися від усіх речей, які вже не актуальні? Для початку варто перевірити, чи немає серед одягу, який ви зібралися викинути, чогось поза модою і часом, що ще може стати в нагоді. Наприклад, сукні в дусі Мерилін Монро.

Стиліст файлу Кадирова в своєму Instagram показала топ-6 моделей суконь, яких не стосуються ні тренди, ні час.

Таке плаття є актуальним вже більше 70 років (фото: instagram.com/ratandboa)

Топ-6 моделей суконь, які не виходять з моди

  • Сукня-светр - найактуальніший вибір для тих, хто хоче залишатися жіночною навіть в холоди.

  • Сукня на запАх - дозволяє коригувати форми.

  • Сукня в білизняному стилі - актуально останні років 70 (згадаємо легендарну Мерилін Монро).

  • Сукня-піджак - ефектне рішення для урочистих подій.

  • Сукня А-силуету - у ньому хизуються короновані особи, подружжя президентів і успішні бізнес-леді.

  • Сукня-футляр - завжди тримається відокремлено від трендів і ніколи не піддається на провокації дизайнерів. Було, є і буде актуально завжди.

Сукні, які не виходять з моди (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст показала топ моделей брюк, які роблять фігуру візуально стрункішою.

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