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Вне времени и моды: стилист показала топ-6 платьев, которые актуальны всегда

Автор: Татьяна Турчаникова

Занялись чисткой шкафа и решили избавиться от всех вещей, которые уже не актуальны? Для начала стоит проверить, нет ли среди одежды, которую вы собрались выбросить, чего-то вне моды и времени, что еще может пригодиться. Например, платья в духе Мерилин Монро.

Стилист Файла Кадырова в своем Instagram показала топ-6 моделей платьев, которых не касаются ни тренды, ни время.

Такое платье - актуально уже больше 70 лет (фото: instagram.com/ratandboa)

Топ-6 моделей платьев, которые не выходят из моды

  • Платье-свитер - самый актуальный выбор для тех, кто хочет оставаться женственной даже в холода.

  • Платье на запАх - позволяет корректировать формы.

  • Платье в бельевом стиле - актуально последние лет 70 (вспомним легендарную Мэрилин Монро).

  • Платье-пиджак - эффектное решение для торжественных событий.

  • Платье А-силуэта - в нем щеголяют коронованные особы, супруги президентов и успешные бизнес-леди.

  • Платье-футляр - всегда держится обособленно от трендов и никогда не поддается на провокации дизайнеров. Было, есть и будет актуально всегда.

Платья, которые не выходят из моды (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист показала топ моделей брюк, которые визуально стройнят.

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