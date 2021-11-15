Вне времени и моды: стилист показала топ-6 платьев, которые актуальны всегда

Занялись чисткой шкафа и решили избавиться от всех вещей, которые уже не актуальны? Для начала стоит проверить, нет ли среди одежды, которую вы собрались выбросить, чего-то вне моды и времени, что еще может пригодиться. Например, платья в духе Мерилин Монро.
Стилист Файла Кадырова в своем Instagram показала топ-6 моделей платьев, которых не касаются ни тренды, ни время.
Такое платье - актуально уже больше 70 лет (фото: instagram.com/ratandboa)
Топ-6 моделей платьев, которые не выходят из моды
Платье-свитер - самый актуальный выбор для тех, кто хочет оставаться женственной даже в холода.
Платье на запАх - позволяет корректировать формы.
Платье в бельевом стиле - актуально последние лет 70 (вспомним легендарную Мэрилин Монро).
Платье-пиджак - эффектное решение для торжественных событий.
Платье А-силуэта - в нем щеголяют коронованные особы, супруги президентов и успешные бизнес-леди.
Платье-футляр - всегда держится обособленно от трендов и никогда не поддается на провокации дизайнеров. Было, есть и будет актуально всегда.
Платья, которые не выходят из моды (фото: instagram.com/faila_spb)