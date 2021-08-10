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База і важливі деталі: стиліст показала, як правильно одягнути школярку в 2021

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Вівторок 10 серпня 2021 10:09
База і важливі деталі: стиліст показала, як правильно одягнути школярку в 2021 Пора подумати про шкільне вбрання (фото: instagram.com/kristinapimenova)
Автор: Тетяна Турчанікова

Скоро вересень - у всіх мам з'явиться чергова задачка, як одягнути дитину в школу, щоб і актуально, і зручно.

Стиліст Мілаліка Кенонфешн розповіла у своєму Instagram, що найголовніше - зібрати базу речей, а потім вже можна буде речі комбінувати одну з одною - і створювати масу стильних луків.

Я зібрала найактуальніші моделі для школи - і я вже бачу просто мільйон образів, які можна з ними скласти. В цьому і є суть хорошого шкільного гардеробу.

Дівчата, які навчаються в школі, або їхні батьки, які читають це, головна порада: приділяйте увагу деталям. Чистота взуття і одягу, правильно підібрані прикраси - все це зробить настрій на цілий день - і ви зможете себе добре позиціонувати в колективі.

База і важливі деталі: стиліст показала, як правильно одягнути школярку в 2021Увага до деталей, і ваша дочка - королева школи (фото: instagram.com/kristinapimenova)

Як одягнути дівчинку в школу восени 2021: база

  • Біла сорочка: краще мати відразу кілька, з різною довжиною рукавів і різних відтінків.

База і важливі деталі: стиліст показала, як правильно одягнути школярку в 2021

  • Штани вибирайте актуальних кольорів і актуального пошиву.

База і важливі деталі: стиліст показала, як правильно одягнути школярку в 2021

  • Спідниця: під шкіру, з декором, в клітинку.

База і важливі деталі: стиліст показала, як правильно одягнути школярку в 2021

Кежуал і оверсайз: Андре Тан показав, як модно одягнути дитину в школу в 2021

  • Плаття-светр і плаття-жилетка - маст хев, а для теплої осені - плаття-парашут.

База і важливі деталі: стиліст показала, як правильно одягнути школярку в 2021

Трапеція і перевернутий конус: стиліст показала найактуальніші підбори осені 2021

  • Другий шар: жилетка, піджак, жакет, светр - все це стане в нагоді дівчинці.

База і важливі деталі: стиліст показала, як правильно одягнути школярку в 2021

  • Сумка: і побільше, і поменше, на різні випадки і під різний настрій.

База і важливі деталі: стиліст показала, як правильно одягнути школярку в 2021

  • Взуття: балетки, лофери і кеди.

База і важливі деталі: стиліст показала, як правильно одягнути школярку в 2021

  • Деталі, без стильних деталей в 2021 - нікуди!

База і важливі деталі: стиліст показала, як правильно одягнути школярку в 2021

Яка база потрібна кожній школярці (фото: instagram.com/canonfashion)

Раніше стиліст дала готову капсулу на море, яка поміститься в рюкзак.

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