База і важливі деталі: стиліст показала, як правильно одягнути школярку в 2021

Скоро вересень - у всіх мам з'явиться чергова задачка, як одягнути дитину в школу, щоб і актуально, і зручно.

Стиліст Мілаліка Кенонфешн розповіла у своєму Instagram, що найголовніше - зібрати базу речей, а потім вже можна буде речі комбінувати одну з одною - і створювати масу стильних луків.

Я зібрала найактуальніші моделі для школи - і я вже бачу просто мільйон образів, які можна з ними скласти. В цьому і є суть хорошого шкільного гардеробу.

Дівчата, які навчаються в школі, або їхні батьки, які читають це, головна порада: приділяйте увагу деталям. Чистота взуття і одягу, правильно підібрані прикраси - все це зробить настрій на цілий день - і ви зможете себе добре позиціонувати в колективі.

Увага до деталей, і ваша дочка - королева школи (фото: instagram.com/kristinapimenova)

Як одягнути дівчинку в школу восени 2021: база

Біла сорочка: краще мати відразу кілька, з різною довжиною рукавів і різних відтінків.

Штани вибирайте актуальних кольорів і актуального пошиву.

Спідниця: під шкіру, з декором, в клітинку.

Кежуал і оверсайз: Андре Тан показав, як модно одягнути дитину в школу в 2021

Плаття-светр і плаття-жилетка - маст хев, а для теплої осені - плаття-парашут.

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Другий шар: жилетка, піджак, жакет, светр - все це стане в нагоді дівчинці.

Сумка: і побільше, і поменше, на різні випадки і під різний настрій.

Взуття: балетки, лофери і кеди.

Деталі, без стильних деталей в 2021 - нікуди!

Яка база потрібна кожній школярці (фото: instagram.com/canonfashion)