Як вибрати ідеальні джинси: докладна шпаргалка від стиліста

Наймодніші джинси цього року — ШИРОКІ. Чим ширше, тим модніше. Якщо хочете жіночності, поєднуйте їх з елегантними топами, облягаючими водолазками, боді та підборами. Для розслабленого образу беріть толстовки, футболки, кросівки або лофери. Акуратно дівчатам невисокого зросту.



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ПРЯМІ — універсальна базова модель. Підійде будь-якій фігурі, гардеробу та стилю. Оптимальна довжина — в районі щиколоток або трохи нижче.



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MOM-ДЖИНСИ підійдуть дівчатам з великою різницею між талією і стегнами. Вони щільно сідають у поясі і трохи обтягують стегна. Носіть з сорочками, водолазками, заправленими всередину, щоб підкреслити талію.



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ДЖИНСИ-КЛЬОШ. Раджу вибирати довгі, інакше вкорочують ноги. Комплект з футболками-поло, шовковими блузками, кардиганами і взуттям на платформі.



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СКІННІ останнім часом не в тренді. Більш сучасно виглядають джинси-сигарети, вони не так сильно обтягують ноги. Поєднувати їх бажано з чимось об'ємним (вільні піджаки, худі, светри). Неактуальні варіанти — з облягаючим верхом і шпильками.



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РВАНІ джинси зараз краще вибирати вільного крою з мінімумом дірок і комбінувати зі спокійними речами.



Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Важливі деталі::

- висока посадка приховує живіт і подовжує ноги,

- потертості, вишивки, принти додають обсяги,

- чим далі розставлені задні кишені, тим ширше будуть виглядати стегна,

- якщо кишені розташовані високо, то сідниці виглядають більш підтягнуто,

- чим гостріше V-подібний кут на задній кокетці, тим щільніше джинси прилягають до попереку і красивіше силует,

- темні відтінки візуально зменшують обсяги,

- неправильна висота посадки створює дискомфорт і некрасиві обриси,

- якщо є плавні обриси фігури, вибирайте джинси з еластаном,

- тонкий обтягуючий денім підкреслює недоліки фігури,

- неправильно підібрана білизна псує будь-який вид

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