Как выбрать идеальные джинсы: подробная шпаргалка от стилиста

Самые модные джинсы этого года — ШИРОКИЕ. Чем шире, тем моднее. Если хотите женственности, сочетайте их с элегантными топами, облегающими водолазками, боди и каблуками. Для расслабленного образа берите толстовки, футболки, кроссовки или лоферы. Аккуратно девушкам невысокого роста.



⠀

ПРЯМЫЕ — универсальная базовая модель. Подойдет любой фигуре, гардеробу и стилю. Оптимальная длина — в районе щиколоток или чуть ниже.



⠀

MOM-ДЖИНСЫ подойдут девушкам с большой разницей между талией и бедрами. Они плотно садятся в поясе и немного обтягивают бедра. Носите с рубашками, водолазками, заправленными внутрь, чтобы подчеркнуть талию.



⠀

ДЖИНСЫ-КЛЕШ. Советую выбирать длинные, иначе укорачивают ноги. Комплектуйте с футболками-поло, шелковыми блузками, кардиганами и обувью на платформе.



⠀

СКИННИ последнее время не в тренде. Более современно смотрятся джинсы-сигареты, они не так сильно обтягивают ноги. Совмещать их желательно с чем-то объемным (свободные пиджаки, худи, свитера). Неактуальные варианты — с облегающим верхом и шпильками.



⠀

РВАНЫЕ джинсы сейчас лучше выбирать свободного кроя с минимумом дыр и комбинировать со спокойными вещами.



Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Важные детали::

- высокая посадка скрывает живот и удлиняет ноги,

- потертости, вышивки, принты добавляют объемы,

- чем дальше расставлены задние карманы, тем шире будут выглядеть бедра,

- если карманы расположены высоко, то ягодицы смотрятся более подтянуто,

- чем острее V-образный угол на задней кокетке, тем плотнее джинсы прилегают к пояснице и красивее силуэт,

- темные оттенки визуально уменьшают объемы,

- неправильная высота посадки создает дискомфорт и некрасивые очертания,

- если есть плавные очертания фигуры, выбирайте джинсы с эластаном,

- тонкий обтягивающий деним подчеркивает недостатки фигуры,

- неверно подобранное белье портит любой вид.

⠀

ТРЕНДЫ 2021: