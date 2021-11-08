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Як вибрати пальто за типом фігури: шпаргалка від стиліста

Автор: Марина Настевич

Як вибрати пальто, щоб воно приховувало недоліки і підкреслювало достоїнства фігури? В першу чергу потрібно враховувати особливості свого типу фігури, і тоді верхній одяг буде виглядати чарівно і радувати не один сезон.

Стиліст Катерина Матвєєва поділилася в Instagram шпаргалкою, як же підібрати пальто під свій тип фігури.

Нижній тип фігури

  • Пальто-халат
  • Погони
  • Акцентний комір

Накладні кишені і модель "кокон" можуть погіршити низ.



Збалансований тип фігури (пісочний годинник)

  • Пальто-халат

Пальто прямого силуету варто вибирати з обережністю, також двобортне пальто може надати фігурі дисбаланс.



Верхній тип фігури (перевернутий трикутник)

  • Пальто-кокон
  • Прямий крій
  • V-подібний виріз
  • Накладні кишені
  • Спущений рукав

Раджу уникати акцентного верху (підплічники/погони).



Прямокутник

Практично всі моделі пальто:

  • Намагаємося акцентувати талію
  • Двобортні моделі
  • Моделі з акцентом на верх і на низ


Яблуко

  • Пальто-трапеція
  • Пряме, однобортне пальто напівприлеглого силуету
  • Структуровані моделі

З обережністю варто вибирати двобортне пальто, пальто з поясом на талії і моделі типу "кокон".

Вибираємо пальто за типом фігури (фото: instagram.com/katherine_mva)

Нагадаємо, раніше стиліст показала топ-7 головних моделей чобіт на зиму.

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