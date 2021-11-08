Як вибрати пальто за типом фігури: шпаргалка від стиліста

Як вибрати пальто, щоб воно приховувало недоліки і підкреслювало достоїнства фігури? В першу чергу потрібно враховувати особливості свого типу фігури, і тоді верхній одяг буде виглядати чарівно і радувати не один сезон.
Стиліст Катерина Матвєєва поділилася в Instagram шпаргалкою, як же підібрати пальто під свій тип фігури.
Нижній тип фігури
Накладні кишені і модель "кокон" можуть погіршити низ.
Збалансований тип фігури (пісочний годинник)
Пальто прямого силуету варто вибирати з обережністю, також двобортне пальто може надати фігурі дисбаланс.
Верхній тип фігури (перевернутий трикутник)
Раджу уникати акцентного верху (підплічники/погони).
Прямокутник
Практично всі моделі пальто:
Яблуко
З обережністю варто вибирати двобортне пальто, пальто з поясом на талії і моделі типу "кокон".
Вибираємо пальто за типом фігури (фото: instagram.com/katherine_mva)
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