Як виглядати сексуально, а не вульгарно: топ-8 правил від стиліста

Як виглядати сексуально без вульгарності:

1. Ні оверсайз - це антонім до сексуальності, так заміж не вийдеш і дітей не зробиш. Так, оверсайз комфортний, але він не викликає фантазію!



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2. Виглядати сексі - не означає ходити голою. Прозорі речі гарні для домашнього вечора удвох з певною ноткою вогню, а якщо ми говоримо про комплекти поза домом — це виглядає дешево і вульгарно. Забудьте про прозору блузку, через яку видно не тільки білизну, але і кожну родимку.



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3. Лінії вигинів - лінія ключиць, силует грудей, талія, вигин стегон, зона зап'ястя і щиколоток — це все розбурхує чоловічий погляд, тому вибираємо одяг, що підкреслює вигини, де є простір розгулятися чоловічому погляду. Важливо - підкреслюйте не все відразу!

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4. Розріз - замініть мікро спідниці-пояс на спідниці довжини міді з розрізом. Це завжди виглядає елегантно, а ніжка, яка видніється через лінії розрізу, додає сексуальності і градус комплекту.



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5. Взуття на підборах - грубі черевики засіли в нашому гардеробі навічно, але пам'ятаємо про силу витонченої шпильки: ніжка на підборах виглядає витонченіше, крок сповільнюється і ми автоматично пливемо як кішка. Вибирай зручну колодку під твою ніжку, інакше ризикуєш з граціозної кішки перетворитися в гусака, що перевалюється.

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6. Шкіряні речі - сексуальність цих речей вже закладена у фактурі тканини. Комбінуй їх з простими базовими речами. І не варто додавати в комплекти мереживо, сіточку, корсети, стрази.

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7. Баланс - якщо у вас в комплекті один дуже яскраво виражений сексуальний елемент, наприклад міні джинсова спідниця, тоді інші речі повинні її балансувати, інакше комплект ризикує стати вульгарним.



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8. Відкрита спина - ви можете надіти самі звичайні джинси і блузу з відкритою спиною — і ваш комплект підвищить градус до межі.

Ілюстративне фото (instagram.com/katrin_doyle)