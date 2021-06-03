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Як виглядати жіночно і елегантно влітку: лайфхаки від стиліста

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Четвер 03 червня 2021 13:31
Як виглядати жіночно і елегантно влітку: лайфхаки від стиліста Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Персональний стиль грунтується на способі життя, характері і зовнішніх даних. Хтось віддає перевагу класичному стилю, хтось любить спорт-шик, а хтось комфортно почуває себе в стилі томбой. Але важко повірити, якщо ви скажете, що ніколи не відчували, що хочете бути леді.

Про те, як же виглядати жіночно і елегантно влітку, розповіла стиліст-іміджмейкер Аліна Некипіла у своєму Instagram.

Як одягатися жіночно: лайфхаки експерта

Вибирайте легкі, м'які, хвилясті тканини

Як виглядати жіночно і елегантно влітку: лайфхаки від стиліста

Пастельні тони - основа жіночного образу

Як виглядати жіночно і елегантно влітку: лайфхаки від стиліста

Виділяємо фігуру повністю або наполовину напівприлягаючими силуетами

Як виглядати жіночно і елегантно влітку: лайфхаки від стиліста

Оптимальна довжина: нижче коліна, міді

Як виглядати жіночно і елегантно влітку: лайфхаки від стиліста

Каблук, навіть невеликий - обов'язкова складова образу

Як виглядати жіночно і елегантно влітку: лайфхаки від стиліста

Різноманітна біжутерія, шийні хустки, накидки обов'язково використовуємо

Як виглядати жіночно і елегантно влітку: лайфхаки від стиліста

Ніжні не контрастні квіткові принти або горох тільки додадуть жіночності

Як виглядати жіночно і елегантно влітку: лайфхаки від стиліста

Легкий романтичний або нюдовий макіяж

Як виглядати жіночно і елегантно влітку: лайфхаки від стилістаІлюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Нагадаємо, раніше стиліст розповіла, як носити і з чим поєднувати пастельні тони в одязі.

До слова, відомий дизайнер Андре Тан розповів, як стати королевою випускного вечора.

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