Взяти на замітку: Кейт Міддлтон з'явилася в модному спортивному костюмі, який підійде всім

"Я дуже рада стати покровителем Футбольної ліги регбі і Футбольного союзу регбі – двох чудових організацій, які прагнуть використовувати силу, яку може мати спорт, об'єднуючи спільноти і допомагаючи людям процвітати. Я з нетерпінням чекаю працювати з ними на всіх рівнях ігор і вболівати за Англію в тому, що обіцяє бути захоплюючим роком для обох видів спорту!", – сказала Кейт.

У ролику вона з'явилася в спортивних брюках Nike і синьому гольфі. А пізніше показала ще один універсальний спортивний лук в стилі минулих років, який зараз в тренді.

Кейт Міддлтон на тренуванні (фото: Getty Images)

Пізніше, 2 лютого Міддлтон відвідала тренування збірної Англії в Твікенхемі, де була не просто спостерігачем, а й активною учасницею гри.

Для візиту на поле вона вибрала модний спортивний костюм від England Rugby: чорні штани і поло з довгим рукавом того ж бренду з синіми вставками. Воно було прикрашене символічними червоними трояндами. Завершили образ спортивні кеди, з аксесуарів на Кейт була тільки обручка.

Волосся зірка мережі зібрала в кінський хвіст, а макіяж зробила в нейтральних тонах. Ніщо не могло відвернути Кейт від своїх обов'язків, а користувачів мережі – від її бездоганної спортивної форми.