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Взять на заметку: Кейт Миддлтон появилась в модном спортивном костюме, который подойдет всем

Автор: Ольга Турчаникова

Кейт Миддлтон с помощью соцсетей рассказала про свои новые обязанности. Со своим мужем принцем Уильямом они взяли на себя патронат английского союза регби. В честь этого события активная герцогиня приняла участие в съемках видеоролика со спортсменами.

В сети Instagram уже можно полюбоваться видео, а также оценить спортивную подготовку Кейт.

"Я очень рада стать покровителем Футбольной лиги регби и Футбольного союза регби – двух замечательных организаций, которые стремятся использовать силу, которую может иметь спорт, объединяя сообщества и помогая людям процветать. Я с нетерпением жду возможности работать с ними на всех уровнях игр и болеть за Англию в том, что обещает быть захватывающим годом для обоих видов спорта!", – сказала Кейт.

В ролике она появилась в спортивных брюках Nike и синем гольфе. А позже показала еще один универсальный спортивный наряд в стиле прошлых лет, который сейчас в тренде.

Кейт Миддлтон на тренировке (фото: Getty Images)

Позже, 2 февраля Миддлтон посетила тренировку сборной Англии в Твикенхэме, где была не просто наблюдателем, а и активной участницей игры.

Для визита на поле она выбрала модный спортивный костюм от England Rugby: черные брюки и поло с длинным рукавом того же бренда с синими вставками. Наряд был украшен символичными красными розами. Завершили образ спортивные кеды, из аксессуаров на Кейт было только обручальное кольцо.

Волосы звезда сети собрала в конский хвост, а макияж сделала в нейтральных тонах. Ничто не могло отвлечь Кейт от своих обязанностей, а пользователей сети – от ее безупречной спортивной формы.

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