Ікона моди: стиліст назвала сім фішок Роузі Хантінгтон-Уайтлі, які варто перейняти

Стилем і красою супермоделі Роузі Хантінгтон-Уайтлі захоплюється весь світ. Для тих, хто мріє виглядати так само яскраво і вишукано, стилісти пропонують перейняти головні фішки знаменитості - і впровадити їх в свій стиль.

Стиліст Файіла Еспібі у своєму Instagram розповіла, що зробити це нескладно, і підказала, як грамотно впровадити ці фішки в свій повсякденний образ.

Сильні сторони британської троянди Роузі Хантінгтон-Уайтлі Розі сповідує мінімалістичний стиль, іноді розбавляючи свої витримані образи кольором.

Модель - прекрасний зразок того, як можна грамотно вписувати трендові речі в базовий гардероб.

Уродженка Туманного Альбіону любить і вміє носити підбори.

Аксесуари - вагома складова гардеробу Розі, в тому числі, що принесла їй статус ікони стилю.

Натуральний макіяж зірка практикує в звичайному житті, на червоній доріжці віддає перевагу кольору пояскравіше.

Також Роузі ретельно стежить за здоров'ям не тільки своєї шкіри, але і волосся. Як виглядати дорого: стиліст назвала топ-7 ознак дешевих речей, яких варто уникати Які модні фішки перейняти у Роузі? (фото: instagram.com/rosiehw) Одягаємося, як Роузі: з чого почати 1. Трендові сумки та аксесуари завжди при зірці, не забуваємо про власні прикраси та сумочки.

Доношуємо цього літа: стиліст розповіла, які тренди в новий сезон не підуть 2. Базові речі знаменитість міксує з трендами сезону. 3. Мінімалізм - друге ім'я знаменитості. 4. Каблуки навіть на останніх місяцях вагітності - дуже в дусі Роузі. Можливо, варто переосмислити свою любов до кросівок - та залишити їх для спорту? 5. У звичайному житті Роузі носить макіяж в натуральних тонах. 6. А ось для виходу в світ вона обирає яскраві незабутні образи. 7. І, нарешті, стильно укладене волосся - візитна картка зірки.

Як одягатися і виглядати, немов ти - супермодель (фото: instagram.com/faila_spb)