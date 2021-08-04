Взяти на замітку: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє три найстильніших образи сезону

Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала три різних образи, які при бажанні легко повторити з речами зі свого гардеробу. Отже, перший - вічно модний костюм в піжамному стилі. У цьому сезоні він максимально розслаблений. Широка сорочка і вільні штани відмінно поєднувалися з туфлями-човниками і темними сонцезахисними окулярами. На додаток до них модель взяла об'ємну сумку Prada.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі покаазла нові образи (фото: instagram.com/rosiehw)

Другий лук вже став класикою завдяки модним блогерам. Чорну міні-сукню Роузі доповнила білою сорочкою-оверсайз і туфлями-човниками. У хід пішли і ті ж самі сонцезахисні окуляри.

Третій аутфіт модель, бізнесвумен і просто естет склала з білих шортів в "боксерському" стилі, чорного бюстгальтера, а також жакета з широкими рукавами. Цього разу Роузі підібрала до них босоніжки на шпильках з квадратним носком.