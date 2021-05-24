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Взяти на замітку: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала топ-10 образів на літо

Автор: Lite

Роузі Хантінгтон-Уайтлі порадувала послідовувачів новою добіркою образів. Цього разу акцент - на класичних і романтичних луках для теплого сезону. Надихаємося!

Супермодель підібрала відразу 10 луків на будь-який смак.

Роузі позує в стильних брючних костюмах (в тому числі топовому трикотажному), вишуканих сукнях, спокусливих шортах... Усі образи вийшли різними, але об'єднані однією темою літніх виходів. З відтінків переважають пастельні, світло-коричневий і сірий. А силуети вийшли в основному жіночними і романтичними. Роузі облюбувала довгі сукні з рукавами-ліхтариками і V-подібним вирізом, сукні-сорочки... Але є тут і зухвалі міні-сукні в стилі сафарі, а також шкіряні міні-шорти.

З аксесуарів кохана Джейсона Стетхема воліла трикотажні клатчі грубої в'язки, компактні сумки зі шкіри, а також великі сонцезахисні окуляри. А взуття вибрала з наймоднішим носком - квадратнимй. До слова, більшість моделей Роузі розробляла сама.

Шанувальники високо оцінили пост своєї улюблениці, засипавши приємними словами. Багато з них дякують модель за те, що вона знову підготувала надихаючі луки, за якими легко скласти гардероб на все літо.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала масу нових образів (фото: instagram.com/rosiehw)

Раніше Роузі показала себе у розкішній нижній білизні.

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