Взять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли показала топ-10 образов на лето

Роузи позирует в стильных брючных костюмах (в том числе топовом трикотажном), изысканных платьях, соблазнительных шортах… Все образы получились разными, но объединены одной темой летних выходов. Из оттенков преобладают пастельные, светло-коричневый и серый. А силуэты получились в основном женственными и романтичными. Роузи облюбовала длинные платья с рукавами-фонариками и V-образным вырезом, платья-рубашки… Но есть здесь и дерзкие мини-платья в стиле сафари, а также кожаные мини-шорты.

Из аксессуаров возлюбленная Джейсона Стетхэма предпочла трикотажные клатчи крупной вязки, компактные сумки из кожи, а также крупные солнцезащитные очки. А обувь выбрала с самым модным носком - квадратным. К слову, большинство моделей Роузи разрабатывала сама.

Поклонники высоко оценили пост своей любимицы, засыпав приятными словами. Многие благодарят модель за то, что она вновь подготовила вдохновляющие луки, по которым легко составить гардероб на все лето.

Роузи Хантингтон-Уайтли показала массу новых образов (фото: instagram.com/rosiehw)