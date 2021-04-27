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Спідниця ні до чого: Ірина Шейк вирушила на прогулянку в світшоті і ботфортах

Автор: Lite

Ірина Шейк - одна з найкрасивіших жінок у фешн-індустрії - взяла собі за правило не упускати можливості покрасуватися своїми стильними вбраннями і розкішним тілом. Вулиці Нью-Йорка вже стали подобою подіуму, на якому модель демонструє аутфіти на всі випадки життя.

Цього разу Ірина перевершила себе, підібравши ультрасексуальний лук.

Ірина Шейк вирушила на прогулянку в чорному світшоті з "реперським" принтом, який використовувала в якості сукні. Ця річ була створена екс-чоловіком Кім Кардашьян - Каньє Уестом. Разом з Balenciaga вони придумали благодійну колаборацію, щоб зібрати кошти для членів сім'ї загиблого репера DMX. На світшоті зображений сам покійний виконавець і напис з його псевдонімом.

Ірина Шейк в новому образі (фото: скрін instagram.com/katebekcinsale; instagram.com/topmoms__world)

Доповнили образ чоботи-панчохи на зручній підошві, сумка на широкому ланцюжку, кілька рядів ланцюжків з хрестами і такі ж сережки. Обличчя Ірини практично повністю закривали маска і чорні сонцезахисні окуляри. Волосся молода мама розпустила, а в руках тримала рюкзак з курткою для дочки. Малятко мама одягла не менш стильно: яскраво-помаранчева кофта, сіра сукня, сріблясті чобітки... Дівчинка явно виросте такою ж модницею, як і сама Шейк.

До слова, нещодавно Ірина знову підігріла чутки про возз'єднання з батьком дівчинки - голлівудським актором Бредлі Купером. На одному з недавніх фешн-заходів вона зробила фото з Леєю, а в якості автора знімка вказала "татуся". Так що актор як і раніше підтримує Шейк і відвідує її покази, що говорить багато про що.

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