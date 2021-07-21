Юна дочка Джуда Лоу похвалилася розкішною фігурою в спокусливому комбінезоні
Айріс Лоу продовжує демонструвати світу свій відмінний смак. А також - бездоганну фігуру. Яка, хоча і далека від стандартних модельних параметрів, дозволила їй легко стати зіркою номер один у фешн-тусовці.
Цього разу Айріс поділилася фото з прогулянки.
Старша дочка Джуда Лоу Айріс вибрала для виходу в світ облягаючий комбінезон яскраво-рожевого кольору асиметричного крою. Він відмінно поєднувався з великими аксесуарами: кольє зі сріблястих великих намистин, а також сережок і браслета з трендовим плетінням. Також дівчина прихопила з собою яскравий клатч із забавним малюнком.
Айріс Лоу в новому вбранні (фото: instagram.com/lirisaw)
Вона зробила яскравий макіяж, підкресливши бордовим блиском пухкі губи, а також ретельно профарбувавши вії. Образ вийшов соковитим і літнім.
Дівчина виклала в мережу масу фото, на яких позує одна, а також з подружками. В якості підпису вона вибрала емодзі у вигляді рожевого морозива.
У сторіз Айріс також показала ще один образ. Дівчина одягла шорти-велосипедки з великими горошинами, а також білий топ. В руки вона взяла рожеву сумку. Схоже, цей відтінок - один з улюблених у неї.
Нагадаємо, днями ще одна інстадіва - Емілі Ратаковскі - показала, як приборкати цей ляльковий колір.