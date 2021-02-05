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Юна муза: 16-річна дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя підкорила красою на обкладинці глянцю

Автор: Lite

Діва Кассель - старша дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя - знову знялася для модного глянцевого журналу Elle. Першою радісною новиною поділилася мама дівчини, виклавши фото собі на сторінку Instagram.

"Нова історія з обкладинки на цьому тижні від моєї Деви", - написала любляча мама під знімком і зазначила Діву, глянець і майстрів, які створювали образ моделі. Мережа просто вибухнула компліментами для старшої дочки Касселя, яка росте справжньою красунею.

Дева на своїй новій обкладинці (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

На обкладинці Дева позує в чорному джемпері з круглими вирізами, під якими просвічував жовтий гольф, і пишній спідниці. Доповнили вбрання туфлі на невисокому каблуці. Зачіску юній красуні зробили з легкою хвилею, а макіяж - максимально натуральним.

Дева Кассель - справжня красуня (фото: instagram.com/johnnollet)

"Суспільство, більш багате, менш стандартизоване, заново винаходить свою сексуальність, книгу, яка звільняє нас. Дева Кассель, нова муза італійської моди. На обкладинці Дева Кассель (агентство @karinmodels_official) демонструє багатошарові светри, спідницю, сережки і човники @prada", - написали редактора журналу і запросили всіх на сайт за повною версією інтерв'ю та за більшою кількістю фото.

Нагадаємо, у Венсана Касселя і Моніки Беллуччі також є молодша дочка Леоні, яка поки не визначилася з професією. Минулого літа колишня сім'я навіть провела спільну відпустку.

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