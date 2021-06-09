Засунути на дальню полицю: стиліст показала, який піджак і плаття вже не тренді

Коли дивишся по сторонах, здається, що в тренді - найрізноманітніша одяг. Але насправді багато речей в нашій шафі пора викинути або відкласти на дальню полицю.
Стиліст Тетяна Волкова у своєму Instagram показала, як відрізнити, який піджак, штани і плаття можна поки залишити, а від якого одягу пора позбутися.
Коли ви вирішуєте, чи актуальна якась річ у вашому гардеробі чи ні, варто дивитися не на матеріал, з якого річ пошита, а на крій.
Брюки. Вибирайте актуальних крій.
Блуза. Вибирайте моделі оверсайз.
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Шкіряне плаття. Відмовтеся від обтягуючих моделей.
Піджак. Чим більший - тим модніший.
При розборі гардероба зверніть увагу на крій (фото: instagram.com/tatvolkova)
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