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Зірка "Дюни" Зендая в сукні із золотим "хребтом" затьмарила Беллу Хадід

Автор: Ольга Турчанікова

Героїня "Дюни", ікона стилю і найвпливовіша зірка в світі моди Зендая показала новий образ, який підтвердив її статус. Сукня з золотим "хребтом" вже стала навіть більш популярною, ніж сукня Белли Хадід з золотими бронхами.

Не так давно Зендая отримала звання "Модної ікони" на премії CFDA Fashion Awards. І тепер підтримує свій статус, з'являючись у вбраннях, які дійсно вражають.

Напередодні в Парижі пройшла церемонія вручення "Золотого м'яча" - престижної Футбольної премії, де вже сьомий раз статуетку отримав аргентинський футболіст Леонель Мессі. На події актриса, співачка і танцівниця з'явилася в компанії свого бойфренда і колеги по фільму "Людина-павук: далеко від дому" Тома Холланда. Цей вихід став першим офіційним для закоханих.

Зендая на заході (фото: instagram.com/zendaya)

Зендая одягла вишукану вінтажну сукню Roberto Cavalli з золотим "хребтом" з колекції осінь 2000. Елегантне вбрання підкреслило як завжди бездоганну фігуру актриси. Доповнили образ туфлі на високих підборах і великі золотисті сережки-хулахупи. Волосся їй зібрали в лаконічну укладку, підвернувши кінці. А макіяж зробили нейтральним. Таким чином, від розкішного вбрання ніщо не відволікало уваги.

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