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Затьмарила всіх: 58-річна Демі Мур у спокусливому образі блищить на показ Fendi

Автор: Lite

Демі Мур не перестає дивувати. Цього разу актриса довела, що вік для модельної кар'єри не перешкода. 58-річна зірка, яка виглядає неймовірно молодо, була запрошена на показ Fendi, причому екс-дружина Міцного Горішка відкривала його.

Для Демі створили розкішний образ: чорний костюм з шовку відмінно підкреслив як і раніше струнку фігуру голлівудської актриси. З оголеними плечима і декольте, зірка виглядала неймовірно привабливою. Доповнили лук великі аксесуари, а волосся їй прибрали в лаконічну укладку. Незважаючи на те що в показі брало багато молодих моделей, включаючи Беллу Хадід, Кару Делевінь, Адвоа Абоа, Демі буквально затьмарила всіх, ставши найбільш обговорюваною його учасницею.

Демі на показі (відео: instagram.com/demimoore)

"Здійснення підліткової мрії... Спасибі @mrkimjones за те, що я відкрила шоу @Fendi SS21, і вітаю з гарним і чарівним дебютом!", - написала Демі під роликом. "Ти виглядаєш приголомшливо", "Твоя хода така гарна", "Ікона", "Вау", "Неймовірна жінка", - не змогли стримати слів захоплення фанати знаменитості.

Нагадаємо, Кім Джонс став новим креативним директором жіночої лінії Fendi у вересні минулого року. І це була дебютна колекція в рамках кутюрного Тижня моди Парижі.

Раніше Демі Мур показала зворушливе фото з дочками.

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Новини України актрисамодатиждень модиДеми Мур