ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Жінка-вамп: напівоголена Барбара Палвін демонструє ідеальну фігуру

Новость на русском →
Італія, П'ятниця 28 травня 2021 19:28
Жінка-вамп: напівоголена Барбара Палвін демонструє ідеальну фігуру Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Lite

Барбара Палвін стала героїнею нового номера L'officiel Italia. Для зйомки моделі підібрали розкішний образ в дусі жінки-вамп. Він став різким контрастом з натуральними луками, які обожнює красуня.

Першим знімком з даної фотосесії Барбара ділилася кілька тижнів тому, заінтригувавши шанувальників. А тепер показала саму обкладинку.

27-річна модель позує в сукні від Roberto Cavalli з відвертими вирізами, рукавичках з металевими деталями, а також високих чоботях-панчохах. Дівчині зробили яскравий макіяж з виразними smoky-eyes і чуттєвими губами, а волосся уклали у вишукану зачіску.

Жінка-вамп: напівоголена Барбара Палвін демонструє ідеальну фігуруЖінка-вамп: напівоголена Барбара Палвін демонструє ідеальну фігуруЖінка-вамп: напівоголена Барбара Палвін демонструє ідеальну фігуру

Барбара Палвін знялася в новій фотосесії (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Сама модель явно залишилася в захваті від даного проекту, так як поспішила запостити обкладинку і подякувати всім причетних. Зараз модель разом зі своїм хлопцем Діланом Спроусом знаходиться на відпочинку в Мексиці. Дівчина в перервах між прогулянками і розвагами робить кумедні фото для фанатів. Наприклад, обкладинку L'officiel Italia, на якій нібито постав Ділан.

Раніше ми писали, що Барбара підкорила фоловерів натуральною красою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода красота стиль мода модель
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У школах Києва прозвучали останні дзвоники: як відсвяткували випускники (фото і відео)
У школах Києва прозвучали останні дзвоники: як відсвяткували випускники (фото і відео)