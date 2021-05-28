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Жінка-вамп: напівоголена Барбара Палвін демонструє ідеальну фігуру

Автор: Lite

Барбара Палвін стала героїнею нового номера L'officiel Italia. Для зйомки моделі підібрали розкішний образ в дусі жінки-вамп. Він став різким контрастом з натуральними луками, які обожнює красуня.

Першим знімком з даної фотосесії Барбара ділилася кілька тижнів тому, заінтригувавши шанувальників. А тепер показала саму обкладинку.

27-річна модель позує в сукні від Roberto Cavalli з відвертими вирізами, рукавичках з металевими деталями, а також високих чоботях-панчохах. Дівчині зробили яскравий макіяж з виразними smoky-eyes і чуттєвими губами, а волосся уклали у вишукану зачіску.

Барбара Палвін знялася в новій фотосесії (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Сама модель явно залишилася в захваті від даного проекту, так як поспішила запостити обкладинку і подякувати всім причетних. Зараз модель разом зі своїм хлопцем Діланом Спроусом знаходиться на відпочинку в Мексиці. Дівчина в перервах між прогулянками і розвагами робить кумедні фото для фанатів. Наприклад, обкладинку L'officiel Italia, на якій нібито постав Ділан.

Раніше ми писали, що Барбара підкорила фоловерів натуральною красою.

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