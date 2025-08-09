10 самых богатых музыкантов мира: кто возглавляет рейтинг
Мировая музыкальная индустрия давно превратилась в многомиллиардный бизнес, а ее звезды - в настоящих магнатов.
В этом материале на РБК-Украина - десятка самых богатых музыкантов, которые не только получили признание на сцене, но и сумели превратить свое творчество в империи с невероятными доходами.
Бейонсе - 760 миллионов долларов
Бейонсе закрывает топ-10 самых богатых музыкантов с состоянием около 760 млн долларов.
Она - не только легенда поп-музыки, но и женщина-бренд. Благодаря своей невероятно успешной гастрольной карьере - в частности тур Renaissance World Tour, который собрал более 579 млн - она стала одной из самых прибыльных исполнительниц на планете.
За плечами Бейонсе - более 200 миллионов проданных записей и рекордные 32 награды "Грэмми", что делает ее самой титулованной артисткой в истории премии.
Бейонсе (фото: Википедия)
Вне сцены певица развивает собственный бизнес - от линии спортивной одежды Ivy Park до выгодных сделок с Netflix и Uber.
В браке с Jay-Z, Бейонсе образует музыкальную пару, которая буквально воплощает финансовый успех в шоу-бизнесе.
Доктор Дре - 850 миллионов долларов
Андре Янг, известный как Доктор Дре, заработал на музыке - но настоящий прорыв в финансах ему принесла техника.
В 2014 году он продал компанию Beats Electronics, созданную вместе с Джимми Айовином, Apple за 3 млрд. Его доля после налогов оценивается в 500-600 млн долларов.
Доктор Дре (фото: instagram.com/drdre)
Ранее Дре был двигателем хип-хопа - основал Death Row Records и Aftermath, продюсировал Эминема и 50 Cent, а его альбом The Chronic стал культовым.
Продажа Beats не сделала его миллиардером, но окончательно закрепила в элите самых богатых деятелей индустрии.
Герб Альперт - 850 миллионов долларов
Имя Герба Альперта может быть менее знакомо широкой публике, но его состояние говорит само за себя.
Начинал как трубач и лидер группы Herb Alpert & the Tijuana Brass, продал 72 млн пластинок и получил 9 "Грэмми".
Но главный капитал пришел благодаря A&M Records - лейблу, который он основал в 1962 году.
Герб Альперт (фото: instagram.com/officialherbalpert)
Компания работала с The Police, Джанет Джексон, Шерил Кроу и другими звездами. В 1989 году Альперт продал A&M за 500 млн долларов, а позже получил еще 200 млн в рамках контрактного урегулирования.
Альперт - пример того, как бизнес за кулисами может сделать из музыканта миллионера.
Мадонна - 850 миллионов долларов
Мадонна - не просто поп-звезда, а предпринимательница, которая десятилетиями превращает скандалы в прибыль.
Ее грандиозные туры, такие как Sticky & Sweet или MDNA, собрали более $1 млрд. Она продала 300 млн записей и остается самой успешной сольной артисткой по количеству продаж.
Мадонна (фото: Getty Images)
Ее деловые ходы - еще один фактор финансового взлета: создание Maverick Records, литературные бестселлеры, модные линии с дочерью.
Мадонна не достигла официального статуса миллиардера, но ее финансовое чутье продолжает приносить прибыль.
Брюс Спрингстин - 1 миллиард долларов
"Босс" стал миллиардером после того, как в 2021 году продал весь свой музыкальный каталог Sony Music за 500 млн долларов.
Успех Спрингстина - не только в легендарных хитах вроде Born to Run, но и в постоянных турне, приносящих миллионы.
Брюс Спрингстин (фото: instagram.com/springsteen)
Его энергия на сцене, бестселлерная автобиография, бродвейское шоу и 20 "Грэмми" делают его одним из самых успешных живых рокеров.
Он показывает, что даже в 70+ можно зарабатывать на сцене больше, чем молодежь.
Пол Маккартни - 1,2-1,3 миллиарда
Бывший участник The Beatles заработал миллионы на музыке, но миллиард - на праве собственности.
Его хиты до сих пор приносят роялти, а грамотные инвестиции в музыкальные каталоги позволили нарастить капитал.
Пол Маккартни (фото: Википедия)
Соло-карьера, громкие туры, "Got Back Tour" и возвращение прав на песни Beatles сделали 81-летнего Маккартни рок-звездой с миллиардным состоянием.
Его финансовая стратегия - образец для артистов всех поколений.
Селена Гомес - 1,3 миллиарда долларов
Селена Гомес стала миллиардершей не только благодаря музыке. Ее бренд Rare Beauty, основанный в 2020 году, взлетел в косметической индустрии - особенно благодаря виральным продуктам вроде жидких румян, которые покорили TikTok.
Селена Гомес (фото: instagram.com/SelenaGomez)
Несмотря на музыкальную карьеру и успешный сериал Only Murders in the Building, именно бизнес на пересечении красоты и ценностей - в частности акцент на ментальном здоровье - сделал ее одной из самых успешных молодых звезд нашего времени.
Рианна - 1,4 миллиарда долларов
Рианна уже давно не просто поп-дива. Ее Fenty Beauty - совместное детище с LVMH - стал косметическим прорывом, принесшим сотни миллионов долларов.
Savage X Fenty тоже оценивается в более чем 1 млрд.
Рианна (фото: Getty Images)
Несмотря на отсутствие нового альбома с 2016 года, ее музыкальное наследие - 14 хитов №1 и 9 "Грэмми" - остается весомым.
Рианна доказала, что инклюзивность, аутентичность и стратегическое мышление могут сделать из артистки бизнес-магната.
Тейлор Свифт - 1,6 миллиарда долларов
Тейлор Свифт - редкий пример звезды, которая получила миллиард исключительно благодаря музыке.
Ее тур Eras Tour стал первым в истории, который пересек отметку в 1 млрд. Добавьте к этому стриминг, мерч, продажи альбомов и кинотеатральную премьеру концертного фильма - и вот вам 1,6 миллиард долларов.
Тейлор Свифт (фото: Getty Images)
Свифт также перезаписала свои ранние альбомы, вернув права и приумножив прибыль.
Ее стратегия "все держу под контролем" - новый стандарт для артистов в цифровую эпоху.
Jay-Z - 2,5 миллиарда долларов
Jay-Z - первый хип-хоп миллиардер и самый богатый музыкант в мире. Его состояние - результат не только музыки, а масштабной диверсификации: алкогольные бренды (Armand de Brignac, D'Ussé), стриминг (Tidal), инвестиции в Uber, мода (Rocawear), спорт и технологии.
Jay-Z (фото: Википедия)
С 24 "Грэмми", 14 альбомами №1, и сверхприбыльными сделками он доказал, что артист может быть CEO.
Jay-Z - символ того, как культура, талант и бизнес могут сочетаться в формулу многомиллиардного успеха.
Вас может заинтересовать:
- Звезды, которые шокировали мир странными диетами
- 8 звезд, которым диагностировали болезнь Лайма
- Актеры, которые стали суперзвездами благодаря Netflix.