ua en ru
Сб, 09 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

10 найбагатших музикантів світу: хто очолює рейтинг

Субота 09 серпня 2025 09:00
UA EN RU
10 найбагатших музикантів світу: хто очолює рейтинг Музиканти, які є найбагатшими у світі (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Світова музична індустрія давно перетворилася на багатомільярдний бізнес, а її зірки - на справжніх магнатів.

У цьому матеріалі на РБК-Україна - десятка найзаможніших музикантів, які не лише здобули визнання на сцені, а й зуміли перетворити свою творчість на імперії з неймовірними прибутками.

Бейонсе - 760 мільйонів доларів

Бейонсе закриває топ-10 найбагатших музикантів зі статками близько 760 млн доларів.

Вона - не лише легенда попмузики, а й жінка-бренд. Завдяки своїй неймовірно успішній гастрольній кар’єрі - зокрема тур Renaissance World Tour, який зібрав понад 579 млн - вона стала однією з найприбутковіших виконавиць на планеті.

За плечима Бейонсе - понад 200 мільйонів проданих записів і рекордні 32 нагороди "Греммі", що робить її найтитулованішою артисткою в історії премії.

10 найбагатших музикантів світу: хто очолює рейтингБейонсе (фото: Вікіпедія)

Поза сценою співачка розвиває власний бізнес - від лінії спортивного одягу Ivy Park до вигідних угод з Netflix та Uber.

У шлюбі з Jay-Z, Бейонсе утворює музичну пару, яка буквально втілює фінансовий успіх у шоу-бізнесі.

Доктор Дре - 850 мільйонів доларів

Андре Янг, відомий як Доктор Дре, заробив на музиці - але справжній прорив у фінансах йому принесла техніка.

У 2014 році він продав компанію Beats Electronics, створену разом з Джиммі Айовіном, Apple за 3 млрд. Його частка після податків оцінюється у 500-600 млн доларів.

10 найбагатших музикантів світу: хто очолює рейтингДоктор Дре (фото: instagram.com/drdre)

Раніше Дре був рушієм хіп-хопу - засновував Death Row Records і Aftermath, продюсував Емінема та 50 Cent, а його альбом The Chronic став культовим.

Продаж Beats не зробив його мільярдером, але остаточно закріпив у еліті найбагатших діячів індустрії.

Герб Альперт - 850 мільйонів доларів

Ім’я Герба Альперта може бути менш знайоме широкій публіці, та його статки говорять самі за себе.

Починав як трубач і лідер гурту Herb Alpert & the Tijuana Brass, продав 72 млн платівок і здобув 9 "Греммі".

Та головний капітал прийшов завдяки A&M Records - лейблу, який він заснував у 1962 році.

10 найбагатших музикантів світу: хто очолює рейтингГерб Альперт (фото: instagram.com/officialherbalpert​​​​​​​)

Компанія працювала з The Police, Джанет Джексон, Шеріл Кроу та іншими зірками. У 1989 році Альперт продав A&M за 500 млн доларів, а пізніше отримав ще 200 млн у межах контрактного врегулювання.

Альперт - приклад того, як бізнес за лаштунками може зробити з музиканта мільйонера.

Мадонна - 850 мільйонів доларів

Мадонна - не просто поп-зірка, а підприємниця, яка десятиліттями перетворює скандали на прибутки.

Її грандіозні тури, як-от Sticky & Sweet чи MDNA, зібрали понад $1 млрд. Вона продала 300 млн записів і залишається найуспішнішою сольною артисткою за кількістю продажів.

10 найбагатших музикантів світу: хто очолює рейтингМадонна (фото: Getty Images)

Її ділові ходи - ще один фактор фінансового злету: створення Maverick Records, літературні бестселери, модні лінії з донькою.

Мадонна не досягла офіційного статусу мільярдерки, та її фінансове чуття продовжує приносити прибутки.

Брюс Спрінгстін - 1 мільярд доларів

"Бос" став мільярдером після того, як у 2021 році продав весь свій музичний каталог Sony Music за 500 млн доларів.

Успіх Спрінгстіна - не лише в легендарних хітах на кшталт Born to Run, а й у постійних турне, що приносять мільйони.

10 найбагатших музикантів світу: хто очолює рейтингБрюс Спрінгстін (фото: instagram.com/springsteen​​​​​​​)

Його енергія на сцені, бестселерна автобіографія, бродвейське шоу й 20 "Греммі" роблять його одним із найуспішніших живих рокерів.

Він показує, що навіть у 70+ можна заробляти на сцені більше, ніж молодь.

Пол Маккартні - 1,2-1,3 мільярда

Колишній учасник The Beatles заробив мільйони на музиці, але мільярд - на праві власності.

Його хіти досі приносять роялті, а грамотні інвестиції в музичні каталоги дозволили наростити капітал.

10 найбагатших музикантів світу: хто очолює рейтингПол Маккартні​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Соло-кар’єра, гучні тури, "Got Back Tour" і повернення прав на пісні Beatles зробили 81-річного Маккартні рок-зіркою з мільярдними статками.

Його фінансова стратегія - зразок для артистів усіх поколінь.

Селена Гомес - 1,3 мільярда доларів

Селена Гомес стала мільярдеркою не тільки завдяки музиці. Її бренд Rare Beauty, заснований у 2020 році, злетів у косметичній індустрії - особливо завдяки віральним продуктам на кшталт рідких рум’ян, які підкорили TikTok.

10 найбагатших музикантів світу: хто очолює рейтингСелена Гомес (фото: instagram.com/SelenaGomez)

Попри музичну кар’єру та успішний серіал Only Murders in the Building, саме бізнес на перетині краси та цінностей - зокрема акцент на ментальному здоров’ї - зробив її однією з найуспішніших молодих зірок нашого часу.

Ріанна - 1,4 мільярда доларів

Ріанна вже давно не просто поп-діва. Її Fenty Beauty - спільне дітище з LVMH - став косметичним проривом, що приніс сотні мільйонів доларів.

Savage X Fenty теж оцінюється в понад 1 млрд.

10 найбагатших музикантів світу: хто очолює рейтингРіанна (фото: Getty Images)

Попри відсутність нового альбому з 2016 року, її музична спадщина - 14 хітів №1 і 9 "Греммі" - залишається вагомою.

Ріанна довела, що інклюзивність, автентичність і стратегічне мислення можуть зробити з артистки бізнес-магната.

Тейлор Свіфт - 1,6 мільярда доларів

Тейлор Свіфт - рідкісний приклад зірки, яка здобула мільярд виключно завдяки музиці.

Її тур Eras Tour став першим в історії, який перетнув позначку в 1 млрд. Додайте до цього стрімінг, мерч, продажі альбомів і кінотеатральну прем’єру концертного фільму - і от вам 1,6 мільярд доларів.

10 найбагатших музикантів світу: хто очолює рейтингТейлор Свіфт​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Свіфт також перезаписала свої ранні альбоми, повернувши права та примноживши прибутки.

Її стратегія "все тримаю під контролем" - новий стандарт для артистів у цифрову добу.

Jay-Z - 2,5 мільярда доларів

Jay-Z - перший хіп-хоп мільярдер і найзаможніший музикант у світі. Його статки - результат не лише музики, а масштабної диверсифікації: алкогольні бренди (Armand de Brignac, D'Ussé), стрімінг (Tidal), інвестиції в Uber, мода (Rocawear), спорт і технології.

10 найбагатших музикантів світу: хто очолює рейтингJay-Z (фото: Вікіпедія)

З 24 "Греммі", 14 альбомами №1, і надприбутковими угодами він довів, що артист може бути CEO.

Jay-Z - символ того, як культура, талант і бізнес можуть поєднуватися у формулу багатомільярдного успіху.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Мадонна Бейонсе Зірки
Новини
Троє поранених, зруйновані будівлі та авто: РФ зранку вдарила ракетами по Дніпру (фото)
Троє поранених, зруйновані будівлі та авто: РФ зранку вдарила ракетами по Дніпру (фото)
Аналітика
Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України