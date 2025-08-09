10 найбагатших музикантів світу: хто очолює рейтинг
Світова музична індустрія давно перетворилася на багатомільярдний бізнес, а її зірки - на справжніх магнатів.
У цьому матеріалі на РБК-Україна - десятка найзаможніших музикантів, які не лише здобули визнання на сцені, а й зуміли перетворити свою творчість на імперії з неймовірними прибутками.
Бейонсе - 760 мільйонів доларів
Бейонсе закриває топ-10 найбагатших музикантів зі статками близько 760 млн доларів.
Вона - не лише легенда попмузики, а й жінка-бренд. Завдяки своїй неймовірно успішній гастрольній кар’єрі - зокрема тур Renaissance World Tour, який зібрав понад 579 млн - вона стала однією з найприбутковіших виконавиць на планеті.
За плечима Бейонсе - понад 200 мільйонів проданих записів і рекордні 32 нагороди "Греммі", що робить її найтитулованішою артисткою в історії премії.
Бейонсе (фото: Вікіпедія)
Поза сценою співачка розвиває власний бізнес - від лінії спортивного одягу Ivy Park до вигідних угод з Netflix та Uber.
У шлюбі з Jay-Z, Бейонсе утворює музичну пару, яка буквально втілює фінансовий успіх у шоу-бізнесі.
Доктор Дре - 850 мільйонів доларів
Андре Янг, відомий як Доктор Дре, заробив на музиці - але справжній прорив у фінансах йому принесла техніка.
У 2014 році він продав компанію Beats Electronics, створену разом з Джиммі Айовіном, Apple за 3 млрд. Його частка після податків оцінюється у 500-600 млн доларів.
Доктор Дре (фото: instagram.com/drdre)
Раніше Дре був рушієм хіп-хопу - засновував Death Row Records і Aftermath, продюсував Емінема та 50 Cent, а його альбом The Chronic став культовим.
Продаж Beats не зробив його мільярдером, але остаточно закріпив у еліті найбагатших діячів індустрії.
Герб Альперт - 850 мільйонів доларів
Ім’я Герба Альперта може бути менш знайоме широкій публіці, та його статки говорять самі за себе.
Починав як трубач і лідер гурту Herb Alpert & the Tijuana Brass, продав 72 млн платівок і здобув 9 "Греммі".
Та головний капітал прийшов завдяки A&M Records - лейблу, який він заснував у 1962 році.
Герб Альперт (фото: instagram.com/officialherbalpert)
Компанія працювала з The Police, Джанет Джексон, Шеріл Кроу та іншими зірками. У 1989 році Альперт продав A&M за 500 млн доларів, а пізніше отримав ще 200 млн у межах контрактного врегулювання.
Альперт - приклад того, як бізнес за лаштунками може зробити з музиканта мільйонера.
Мадонна - 850 мільйонів доларів
Мадонна - не просто поп-зірка, а підприємниця, яка десятиліттями перетворює скандали на прибутки.
Її грандіозні тури, як-от Sticky & Sweet чи MDNA, зібрали понад $1 млрд. Вона продала 300 млн записів і залишається найуспішнішою сольною артисткою за кількістю продажів.
Мадонна (фото: Getty Images)
Її ділові ходи - ще один фактор фінансового злету: створення Maverick Records, літературні бестселери, модні лінії з донькою.
Мадонна не досягла офіційного статусу мільярдерки, та її фінансове чуття продовжує приносити прибутки.
Брюс Спрінгстін - 1 мільярд доларів
"Бос" став мільярдером після того, як у 2021 році продав весь свій музичний каталог Sony Music за 500 млн доларів.
Успіх Спрінгстіна - не лише в легендарних хітах на кшталт Born to Run, а й у постійних турне, що приносять мільйони.
Брюс Спрінгстін (фото: instagram.com/springsteen)
Його енергія на сцені, бестселерна автобіографія, бродвейське шоу й 20 "Греммі" роблять його одним із найуспішніших живих рокерів.
Він показує, що навіть у 70+ можна заробляти на сцені більше, ніж молодь.
Пол Маккартні - 1,2-1,3 мільярда
Колишній учасник The Beatles заробив мільйони на музиці, але мільярд - на праві власності.
Його хіти досі приносять роялті, а грамотні інвестиції в музичні каталоги дозволили наростити капітал.
Пол Маккартні (фото: Вікіпедія)
Соло-кар’єра, гучні тури, "Got Back Tour" і повернення прав на пісні Beatles зробили 81-річного Маккартні рок-зіркою з мільярдними статками.
Його фінансова стратегія - зразок для артистів усіх поколінь.
Селена Гомес - 1,3 мільярда доларів
Селена Гомес стала мільярдеркою не тільки завдяки музиці. Її бренд Rare Beauty, заснований у 2020 році, злетів у косметичній індустрії - особливо завдяки віральним продуктам на кшталт рідких рум’ян, які підкорили TikTok.
Селена Гомес (фото: instagram.com/SelenaGomez)
Попри музичну кар’єру та успішний серіал Only Murders in the Building, саме бізнес на перетині краси та цінностей - зокрема акцент на ментальному здоров’ї - зробив її однією з найуспішніших молодих зірок нашого часу.
Ріанна - 1,4 мільярда доларів
Ріанна вже давно не просто поп-діва. Її Fenty Beauty - спільне дітище з LVMH - став косметичним проривом, що приніс сотні мільйонів доларів.
Savage X Fenty теж оцінюється в понад 1 млрд.
Ріанна (фото: Getty Images)
Попри відсутність нового альбому з 2016 року, її музична спадщина - 14 хітів №1 і 9 "Греммі" - залишається вагомою.
Ріанна довела, що інклюзивність, автентичність і стратегічне мислення можуть зробити з артистки бізнес-магната.
Тейлор Свіфт - 1,6 мільярда доларів
Тейлор Свіфт - рідкісний приклад зірки, яка здобула мільярд виключно завдяки музиці.
Її тур Eras Tour став першим в історії, який перетнув позначку в 1 млрд. Додайте до цього стрімінг, мерч, продажі альбомів і кінотеатральну прем’єру концертного фільму - і от вам 1,6 мільярд доларів.
Тейлор Свіфт (фото: Getty Images)
Свіфт також перезаписала свої ранні альбоми, повернувши права та примноживши прибутки.
Її стратегія "все тримаю під контролем" - новий стандарт для артистів у цифрову добу.
Jay-Z - 2,5 мільярда доларів
Jay-Z - перший хіп-хоп мільярдер і найзаможніший музикант у світі. Його статки - результат не лише музики, а масштабної диверсифікації: алкогольні бренди (Armand de Brignac, D'Ussé), стрімінг (Tidal), інвестиції в Uber, мода (Rocawear), спорт і технології.
Jay-Z (фото: Вікіпедія)
З 24 "Греммі", 14 альбомами №1, і надприбутковими угодами він довів, що артист може бути CEO.
Jay-Z - символ того, як культура, талант і бізнес можуть поєднуватися у формулу багатомільярдного успіху.
