Герои на все времена: 5 украинских фильмов о смельчаках, которые не покорились врагам

Украинская история всегда вдохновляла режиссеров фигурами, которые бросали вызов обстоятельствам и врагам. Именно поэтому героические сюжеты - реальные и вымышленные - снова и снова появляются на большом экране. Ко Дню независимости в прокат выходит новая приключенческая лента "Троє" - о трех друзьях, которые не боятся рисковать.

РБК-Украина собрало подборку из пяти современных украинских фильмов, которые уже стали символами несокрушимости и отваги.

"Троє" (2025)

События происходят в 1920-м году. Фильм рассказывает о махновцах, которые решили ограбить большевиков. Но что-то идет не так, и теперь за ними гонится элитный отряд из Петрограда. Враги даже не подозревают насколько упорны наши герои.

Фильм обещает много экшена, а еще масштабные сцены. В частности, для съемок было задействовано 30 лошадей и изготовлено историческое оружие.

"Довбуш" (2023)

Самый дорогой фильм, поддержанный Госкино, рассказывает историю эпического противостояния Олексы Довбуша с польскими властями. Лента охватывает длительный период жизни героя - от службы в польской армии до становления легендарным предводителем опрышков.

В съемках "Довбуша" одновременно было задействовано до 600 человек, а всего для фильма создали 1000 уникальных костюмов. Лента поражает вниманием к деталям при невероятной зрелищности.

"Кіборги. Герої не вмирають" (2017)

Один из первых и лучших украинских фильмов о войне, которая началась еще в 2014-м году. Лента рассказывает о героической обороне Донецкого аэропорта, которая в реальности длилась 242 дня. Герои фильма - те самые "Киборги", которые до последнего держали оборону ДАПа.

"Киборги" консультировали настоящие защитники ДАПа, которые стали прототипами главных героев. Благодаря этому диалоги в фильме приобрели правдивость, а экипировка и бои соответствуют действительности, насколько это возможно в кино.

"Богдан-Зиновій Хмельницький" (2006)

Настоящая украинская классика эпического жанра. Лента рассказывает о бое под Збаражем во время освободительной войны украинского народа против господства шляхетской Польши. В центре сюжета Богдан Хмельницкий, который раскрывается перед нами как гениальный стратег и обычный человек со своими слабостями и муками любви.

Николай Мащенко сначала хотел сделать целый сериал о личности Хмельницкого, но помешал недостаток средств. В результате вышел односерийный фильм, который даже через 20 лет поражает постановками боев. Потому что здесь режиссер не пошел ни на какие компромиссы и для батальных сцен одновременно задействовали более 3000 человек массовки.

"Нескорений" (2000)

"Нескорений" - единственный художественный фильм, где в центре истории стоит фигура Романа Шухевича. Главный герой возглавляет вооруженную борьбу против НКВД, где многочисленные перестрелки переплетаются со шпионскими играми и личной драмой.

Фильм ссылается на исторические источники, но формирует собственную, мифологическую историю деятельности Шухевича. Несмотря на относительно небольшой бюджет (полмиллиона долларов на нынешние средства), в фильме немало боевых сцен, а сам он снимался аж в четырех регионах - в Карпатах, Киеве, Одессе и Львове.