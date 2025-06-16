47-летняя блогерша Монро откровенно рассказала про личную жизнь и отношения

Перед тем как подойти к вопросу о личной жизни, Доротюк отметила, что увидела на безымянном пальце правой руки у Монро кольцо с большим камнем.

"Это кольцо, это подруга подарила Графине (близкая подруга Монро, с которой они дружат 25 лет - ред.), а Графиня подарила мне. Специально одела. Нет, я не помолвлена", - отметила блогерша.

На вопрос журналистки, есть ли у Монро на сегодняшний день длительные зрелые отношения, Монро честно ответила.

"Длительное время у были отношения с алкоголем, я их завершила. А вот интимно-партнерские отношения - их нет. Готова ли я к ним? Наверное, да. Но травмы прошлого не дают мне их построить. Я над этим сейчас работаю, это очень сложно", - честно призналась знаменитость.

Также она подчеркнула, что у нее партнерские отношения с Графиней.

"У меня есть партнерские отношения с Графиней. Она год назад родила сына, и можно сказать это некая такая форма семьи. Это дружеские партнерские отношения", - подчеркнула она.

"Это определенная форма, я бы даже сказала, семьи. Отношения с партнером-мужем-женой-любовником, условно такие партнерские отношения, вы можете быть в официальном браке, вы можете быть в гражданском браке. Они отличаются от дружеских партнерских отношений только наличием интимной жизни", - отметила Монро.

"А так это все строиться на доверии, на принятии, на таком здоровом партнерстве, когда вы все можете обсудить, когда любите человека безоценочно и без ожиданий", - подытожила Монро.

В то же время многие пользователи продолжают спрашивать, от кого ребенок, которого родила Графиня и которого Монро часто показывает в своем блоге.

"Я уже отвечала на этот вопрос не раз. Я говорила, если бы это был мой ребенок, я бы про это сказала. Просто люди не допускают такого момента, что бывают такие отношения, де по факту чужой человек помогает женщине, которой тяжело. Биологически это не мой ребенок", - подчеркнула она.

Кто такая Монро

Монро, известная также как Неугомонная Монро или Монритта, - украинская телеведущая, актриса, певица, блогерша, общественный деятель и популярная шоу-дива.

Именно она первой ввела в украинское медиапространство термин "травести-дива" и стала первой артисткой, которая открыто заявила о себе как трансгендерная представительница шоу-бизнеса в Украине.

Блогерше 47 лет (фото: instagram.com/monritta)