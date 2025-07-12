5 свежих боевиков, которые стоит увидеть: острые ощущения гарантированы

Нынешние новинки кино продолжают поражать. Собрали фильмы, которые держат в напряжении и дарят острые ощущения. Эти пять свежих боевиков точно стоят вашего внимания.

"Главы государств"

Комедийный боевик о соперничестве и борьбе за свободный мир. Самовлюбленный президент США противостоит премьер-министру Великобритании. Однако когда они оба становятся мишенями могущественного врага, вынуждены полагаться друг на друга и искать способы для спасения всего мира.



"Громовержцы"

Ранее этих героев могли бы назвать суперзлодеями, однако все изменилось. Правительство создало уникальный отряд, который объединился под названием "Громовержцы" ради выполнения специальных задач. Однако на пути героям еще придется справиться с собственными демонами.



"Под прикрытием"

Остросюжетная комедия об учительнице по импровизации, которая находит новое призвание в жизни. Полицейский под прикрытием предлагает ей уникальную роль - присоединиться к команде и проникнуть в бандитский мир. Она соглашается и одновременно вербует двух своих студентов, с которыми отправляется в опасно веселое приключение.



"Рейс навылет"

Когда профессиональный наемник берется за отслеживание ценного объекта на международном рейсе, он не ожидает, что эта миссия поставит под угрозу и его жизнь.



"Нокаут"

Бывший боец ММА живет отшельником с тех пор после случайного убийства своего противника до момента, когда вдова мужа просит помочь спасти ее сына, который исчез в северных районах Марселя. Вместе с местной полицейской он отправляется на поиски и вступает в битву с опасными преступниками.