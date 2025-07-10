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Эти сериалы влюбляют с первых серий: 5 мелодрам о дружбе, семье и любви

Четверг 10 июля 2025 19:58
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Эти сериалы влюбляют с первых серий: 5 мелодрам о дружбе, семье и любви Эти сериалы о дружбе и семье заставят иначе взглянуть на жизнь (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Эти душевные и трогательные сериалы точно не оставят вас равнодушными. Истории о любви, дружбе, семье и испытаниях, которые делают сильнее.

РБК-Украина предлагает подборку сериалов, которые согреют душу и помогут отвлечься в темные времена.

"Вирджин-Ривер"

В поисках нового начала молодая медсестра переезжает в отдаленный городок. Однако сталкивается с неожиданными вызовами и болью прошлого. История об исцелении и втором шансе.


"Перекресток Салливанов"

После громкого скандала нейрохирург Мэгги восстанавливает связь со своим прошлым в маленьком городке. В поисках новой жизни она заново открывает себя, познает отношения и жизнь в маленькой общине.


"Сладкие Магнолии"

История о женской дружбе, семейных ценностях и ежедневных трудностях. Три подруги из маленького городка поддерживают друг друга во всем: от воспитания детей до построения бизнеса и отношений.


"Переулок Светлячок"

Трогательная история о взлетах и падениях в дружбе двух подруг. Талли и Кейт встречаются молодыми девушками на Светлячковом переулке и становятся неразлучными лучшими подругами.

"Это мы"

Драматический телесериал о жизни трех братьев и сестер и их родителей. Через флешбеки и современность история исследует глубину родственных связей, боли и любви.

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