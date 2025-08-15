ua en ru
6 фильмов об Аляске, которые подарят незабываемые впечатления: от комедий до триллеров

Пятница 15 августа 2025 20:33
6 фильмов об Аляске, которые подарят незабываемые впечатления: от комедий до триллеров Фильмы с атмосферой Аляски (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Пока мир в ожидании встречи Трампа и Путина на Аляске, где местные жители сегодня активно демонстрировали поддержку Украине, предлагаем насладиться просмотром фильмов с атмосферой штата.

От приключенческих комедий до напряженных триллеров - РБК-Украина делится подборкой лент, которые подарят незабываемые эмоции.

"Снежные псы" (Snow Dogs)

Приключенческая семейная комедия о стоматологе из Майами, который внезапно наследует команду ездовых собак на Аляске. Впереди его ждут приключения, мороз и дружба с четвероногими героями.


"Предложение"

Оказавшись под угрозой депортации, Маргарет заключает фиктивный союз со своим помощником. Вместе они отправляются в живописный городок Аляски, где руководительнице приходится познавать жизнь и семью своего новоиспеченного жениха.


"Теперь я иду в дикую даль"

Автобиографическая драма о молодом человеке, который отказался от комфортной жизни и отправился в путешествие, поселившись на Аляске. Это фильм о свободе, поиске себя и силе природы.


"Тайна Аляски"

Спортивная драма о маленьком городке, где местные жители собираются ради игры в хоккей. Однажды об их команде узнает весь мир, что открывает перед ними уникальную возможность - сыграть историческую игру с легендарной командой.


"Придержи темноту"

Захватывающий психологический триллер, сюжет которого разворачивается в отдаленном поселке Аляски, где из-за стаи волков исчез ребенок. Атмосфера дикой природы и мрачные тайны держат в напряжении до последней минуты.


"Человек-Гризли"

Документальная лента о Тимофее Тредвелле, который 13 лет прожил среди гризли на Аляске. Фильм рассказывает о поисках себя и важности заботиться о природе.

