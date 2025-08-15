6 фильмов об Аляске, которые подарят незабываемые впечатления: от комедий до триллеров
Пока мир в ожидании встречи Трампа и Путина на Аляске, где местные жители сегодня активно демонстрировали поддержку Украине, предлагаем насладиться просмотром фильмов с атмосферой штата.
От приключенческих комедий до напряженных триллеров - РБК-Украина делится подборкой лент, которые подарят незабываемые эмоции.
"Снежные псы" (Snow Dogs)
Приключенческая семейная комедия о стоматологе из Майами, который внезапно наследует команду ездовых собак на Аляске. Впереди его ждут приключения, мороз и дружба с четвероногими героями.
"Предложение"
Оказавшись под угрозой депортации, Маргарет заключает фиктивный союз со своим помощником. Вместе они отправляются в живописный городок Аляски, где руководительнице приходится познавать жизнь и семью своего новоиспеченного жениха.
"Теперь я иду в дикую даль"
Автобиографическая драма о молодом человеке, который отказался от комфортной жизни и отправился в путешествие, поселившись на Аляске. Это фильм о свободе, поиске себя и силе природы.
"Тайна Аляски"
Спортивная драма о маленьком городке, где местные жители собираются ради игры в хоккей. Однажды об их команде узнает весь мир, что открывает перед ними уникальную возможность - сыграть историческую игру с легендарной командой.
"Придержи темноту"
Захватывающий психологический триллер, сюжет которого разворачивается в отдаленном поселке Аляски, где из-за стаи волков исчез ребенок. Атмосфера дикой природы и мрачные тайны держат в напряжении до последней минуты.
"Человек-Гризли"
Документальная лента о Тимофее Тредвелле, который 13 лет прожил среди гризли на Аляске. Фильм рассказывает о поисках себя и важности заботиться о природе.
