С этими фильмами вы забудете обо всем вокруг: классные ретро-комедии для веселого вечера

Четверг 07 августа 2025 21:11
UA EN RU
С этими фильмами вы забудете обо всем вокруг: классные ретро-комедии для веселого вечера Легкие фильмы на вечер (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Иногда лучшее, что можно сделать после тяжелого дня, включить фильм, который позволит окунуться в киномир с искренними шутками и забавно-странными историями. И если вы ищете именно такие ленты, вам прекрасно подойдут ретро-комедии.

РБК-Украина собрало для вас 5 легких и смешных фильмов на вечер, с которыми можно забыть о времени и всем вокруг.

"Миссис Даутфайр"

Непревзойденный Робин Уильямс поразил не только перевоплощением, но и умением строить комедию буквально на пустом месте. Это одновременно смешная, трогательная и очень человечная история, которая заставляет не только хохотать, но и морально отдохнуть. Идеальный фильм, если вы ищете теплую семейную комедию с душой.

"Уикенд у Берни"

А это уже классика черного юмора с максимально абсурдной историей. Двое парней приезжают на уикенд к боссу, а тот - мертв. Чтобы спасти себя, герои пытаются делать вид, будто он жив. Ситуации заставляют смеяться и удивляться. Это тот фильм, который лучше смотреть в компании, смех будет громким.

"Моя мачеха - инопланетянка"

Странная романтическая фантастика с элементами комедии, в которой главная героиня прилетает из космоса и пытается понять жизнь на Земле. Любовь, тайны и много странных ситуаций и классических шуток 80-х - это идеальный фильм для тех, кто соскучился по сказкам для взрослых.

"А как же Боб?"

Билл Мюррей играет навязчивого пациента, который решает "отдохнуть" вместе со своим врачом и его семьей. Это комедия абсурда, которая держится на великолепной актерской игре и невероятно смешных диалогах. Если вам нравится юмор с намеком на психотерапию, лента точно для вас.

"На лоне природы"

Двое совершенно разных мужчин отправляются в поход, но вместо отдыха получают ряд катастроф, забавных недоразумений и моментов, когда лучше было бы остаться дома. Тонкая сатира и дикие приключения заставят забыть обо всем вокруг и максимально отдохнуть.

