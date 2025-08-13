6 комедийных сериалов, которые поднимут настроение: с черным юмором и острым сюжетом

"Постоялец из космоса"

Инопланетянин Гарри прибыл на Землю с четкой задачей - уничтожить человечество. Однако, живя под лицом местного врача, он неожиданно начинает привыкать к людям, заводит друзей и все больше сомневается в целесообразности своей миссии.



"В Филадельфии всегда солнечно"

Четверка друзей владеет ирландским баром в непрестижном районе города. Эгоистичные, циничные и бестактные - они готовы на все, чтобы заработать. Бесконечные распри и соревнования между ними превращаются в череду абсурдных и забавных ситуаций.



"Последний настоящий мужчина"

Главный герой ситкома уверен, что мужчины потеряли свое главное место в обществе. Он решает вернуть им прежнее, доказывая собственную мужественность в повседневных делах и работе. Но очень быстро оказывается в неловком положении.



"Сообщество"

Самоуверенный юрист после потери лицензии вынужден поступить в муниципальный колледж, чтобы получить настоящее образование. Там он встречает очаровательную однокурсницу и, притворившись преподавателем испанского, сам того не осознавая создает целое сообщество.



"Клиника святого Дениса"

Комедийный сериал о медперсонале больницы штата Орегон. Вместе они пытаются сохранить терпение и профессионализм в переполненном пациентами отделении.



"Основано на реальных событиях"

Комедийный триллер о риелторе и бывшей звезде тенниса, которые пытаются улучшить свою жизнь с помощью криминального подкаста. Воспользовавшись уникальной возможностью, они начинают раскрывать реальное преступление.