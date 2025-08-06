7 сериалов для фанов "Уэнсдэй": с готикой, магией и юмором

После премьеры второго сезона "Уэнсдэй" многие ищут что-то похожее. Эти сериалы с мистикой и сарказмом имеют подобный вайб и захватывают с первых серий.

"Нэнси Дрю"

Современная история о девушке-детективе, которая распутывает не только преступления, но и сверхъестественные загадки. Нэнси сталкивается с призраками, тайнами семейного прошлого и противостоит проклятию, которое нависло над ней и ее друзьями.



"Академия Амбрелла"

Драматически-ироничная история о семье супергероев, которые когда-то были усыновлены эксцентричным миллиардером. После смерти приемного отца они воссоединяются, чтобы предотвратить приближение апокалипсиса.



"Песочный человек"

Эстетичное и глубокое шоу об обладателе снов, который балансирует между светом и тьмой. Когда один из семи "Безграничных" вырывается из 105-летнего плена он возвращается в царство Сна и пытается навести там порядок.



"Жуткие приключения Сабрины"

Юная Сабрина пытается приспособиться к новой жизни, когда узнает о своих сверхъестественных силах. Балансируя между мирами смертных и ведьм, она борется с силами зла, которые угрожают ей и всему человечеству.



"Семейка Адамсов"

Готически-комедийный сериал 1960-х годов о знаменитой семейке, которая живет по собственным, жутким правилам. Они обожают все, что пугает обычных людей.



"Наследство"

Спин-офф от создателей "Дневников вампира" о школе Сальваторе, где учатся подростки со сверхъестественными способностями. В центре сюжета - вампиры, ведьмы, вурдалаки и гибриды, которые борются с темными силами зла.



"Тайный круг"

После смерти родителей Кэсси переезжает в маленький городок и узнает, что все ее новые друзья являются потомками могущественных ведьм, а она - частью Тайного круга.