Эти 6 детективных сериалов заставят забыть о сне: зрители в восторге

Эти современные криминальные сериалы держат в напряжении с первых серий и не отпускают до финала. Здесь сюжет с тайнами и неожиданными поворотами.

"Обратный отсчет" (Countdown)

Детективный сериал с Дженсеном Эклзом и Эриком Дейном в главных ролях. После загадочного убийства команда агентов присоединяется к секретной оперативной группе, чтобы раскрыть дело. Однако правда оказывается еще жестче и заставляет правоохранителей вступить в опасную войну.



"Неукротимый"

Криминальная история о спецагенте Службы национальных парков, который берется за расследование загадочного убийства девушки. В процессе поиска виновника трагедии он сталкивается с тайнами парка и темными сторонами собственного прошлого.



"Следопыт"

Колтер Шоу - одинокий искатель приключений и мастер по розыску людей. За вознаграждение он помогает полиции и обычным людям раскрывать непонятные преступления. В то же время пытается разобраться в сложных отношениях с собственной семьей.

"Твоя первая последняя ложь"

Напряженный детектив о бывшей военной, которая узнает неожиданные подробности о своем погибшем муже. Это открытие погружает ее в опасные поиски ответов.



"После потопа"

После разрушительного наводнения Джоанн находит в лифте подземного паркинга мертвого мужчину. Она не соглашается с версией полиции и начинает собственное расследование, которое ставит под сомнение все, во что она верила.



"Дым"

Криминальный триллер с интригой и глубокими персонажами. Когда в городе происходит серия поджогов, молодая полицейская объединяет усилия с загадочным экспертом.