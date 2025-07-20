Вакарчук впервые вышел в свет с возлюбленной, которая родила ему двоих детей (видео)
Лидер группы "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук впервые появился на публике со своей возлюбленной, продюсером продакшена Radioactive Films Евгенией Яцутой, которая родила ему двоих детей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TikTok-аккаунт юзера Nataborodii.
Святослав Вакарчук засветился с Евгенией Яцутой
Так, пару застали во время первого дня Atlas Festival 2025 в Киеве - их узнали среди зрителей выступления группы "Бумбокс", которая стала главным хедлайнером вечера.
На видео, которое завирусилось в сети, музыкант был в солнцезащитных очках, нежно обнимал партнершу за плечи, а она положила голову ему на грудь - пара выглядела очень трогательно.
@nataborodii #atlas2025 #atlas #boombox оригинальный звук - Nataborodii
Что известно о личной жизни Вакарчука
Святослав Вакарчук редко делится подробностями личной жизни, а тем более - любовными историями.
Но несколько лет назад артист вспомнил о своей первой любви: она случилась еще в университете, когда он учился на физическом факультете во Львове.
Имя девушки Вакарчук не раскрыл, лишь заметил, что все начиналось очень стыдливо.
Гораздо длиннее были его отношения с Лялей Фонаревой - женщиной, с которой он провел более 20 лет.
Они познакомились еще в студенческие годы. По данным СМИ, Ляля училась в школе стилистов в Лондоне и впоследствии стала арт-директором группы "Океан Эльзы".
На момент знакомства с музыкантом она была замужем за львовским стилистом Владимиром Тарасюком и имела дочь Диану.
Святослав Вакарчук с Фонаревой и дочерью Дианой (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Но чувства к Вакарчуку победили, и Фонарева подала на развод.
Несмотря на то, что между ними была лишь двухлетняя разница в возрасте, пара казалась одной из самых крепких в шоу-бизнесе.
Они не спешили официально оформлять отношения, а Святослав воспитывал Диану как родную дочь.
По словам самого музыканта, он не считал нужным ставить штамп в паспорте. Но в 2015 году пара все же поженилась.
В 2021 году Вакарчук удивил поклонников несколькими неожиданными новостями. В апреле он впервые за долгое время поздравил Лялю с днем рождения в Instagram.
А уже летом стало известно, что пара развелась. Впоследствии в СМИ появились слухи о его новых отношениях - с Евгенией Яцутой, продюсером Radioactive Films.
Евгения Яцута (фото: facebook.com/aristocratsfm)
В августе того же года у Святослава родился сын Иван, а в июне 2022-го - дочь Соломия.
Из-за войны певец долго не видел младшую дочь - с момента ее рождения прошло три месяца, пока он смог с ней встретиться.
Что касается падчерицы Дианы, которая выросла рядом с ним, то до сих пор неизвестно, поддерживают ли они связь.
И хотя поговаривали, что она может быть его биологической дочерью - эта тема остается без комментариев.
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