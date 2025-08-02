RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота

Ада Роговцева написала стихотворение, от которого щемит в душе

Ада Роговцева (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)
Автор: Полина Иваненко

88-летняя актриса Ада Роговцева растрогала своих поклонников до слез. На этот раз легендарная артистка поделилась проникновенным стихотворением собственного авторства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый пост из Instagram Роговцевой.

Какое стихотворение написала легендарная актриса

1 августа православные верующие отметили Медовый Спас, известный также как Маковея. И несколько лет назад Роговцева написала стихотворение об этом празднике.

"Маковія та Спаса - то й літу кінець.
Стиглі яблука з медом та з маком коржі.
Загострила вже осінь сумний олівець
і одкреслює літо з своєї межі.
Мед посвячено й мак. Різнотравний вітрець -
як остання надія ще літнього неба.
Що ж... Давно не початок, та все ж не кінець...
Треба осінь прожити. Вже якось - а треба!"

Роговцева поразила авторским стихотворением (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

Особое стихотворение растрогало сеть. Слова о последней надежде, конце и желании "прожить" приобрели особые смыслы, а потому сейчас они, как отметили комментаторы, доводят до слез.

Также юзеры написали:

  • "Как щемяще и точно"
  • "Вы суперовая"
  • "Коржи с маком когда-то бабушка готовила... Давно это было. Хорошо, что она не дожила до страха этих дней".
 

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Ада РоговцеваНовости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнеса